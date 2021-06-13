برامج مبتكرة لجامعة الإمارات خلال مشاركتها في إكسبو دبي

المصدر: العين - البيان

أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة، مشاركتها في معرض إكسبو 2020 دبي الذي سينطلق في دبي أكتوبر المقبل وستستعرض برنامجيّ المستكشفين «Pathfinders» ومئة مليون نجمة مضيئة «100 Million Stars Labs» إلى جانب برامجها الأساسية.

وقد بدأ برنامج المستكشفين «The Pathfinders» نشاطه رسمياً في 27 من مايو 2021 وكجزءٍ من آلية اختياره للمرشحين المؤهلين، خضع المتقدمون له لطريقة «Piscine» قبل بدء البرنامج، وهي عبارة عن معسكر تدريبي تنافسي مدته أسبوعين عمل المشاركون به على حل أسئلة الترميز الحسابي للحصول على نقاط، ثم تم احتساب مجموع هذه النقاط لكل منهم لتحديد إمكانية مشاركته في برنامج المستكشفين «The Pathfinders 1.0». وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق هذه الطريقة في دولة الإمارات. وقد تم تصميم المنهج الدراسي بدقة بالغة تضمن للمشاركين تعلُّم مهارات العالم الرقمي وصناعة التكنولوجيا. كما يمتاز البرنامج باعتماد نهجٍ مختلف عن أساليب التعليم التقليدية؛ فليس هنالك مدرسين أو صفوف، بل يتم التعلُّم عن طريق تبادل المعلومات ما بين الزملاء ومن خلال عملية الإبداع التشاركي ضمن بيئة مهنية احترافية.

وقال نيكولاس ساديراك، رائد الأعمال الفرنسي في مجال تكنولوجيا التعليم، وكبير المسؤولين التربويين والشريك المؤسس «Edu 01»، ومؤسس طريقة «Piscine» معلّقاً بهذا الصدد: «يعمل 01Edu التربوي على تطوير المهارات التقنية والتفكير النقدي والذكاء الجماعي ومهارات التعاون والتعلم الذاتي ومهارات حل المشكلات التي تتماشى مع احتياجات جامعة المستقبل. وتواصل علوم التكنولوجيا تطورها مع استمرار تعرُّض الأجيال الصاعدة للعالم الرقمي عند ممارستهم للأنشطة التي تتضمن معدات إلكترونية».

وأضاف قائلاً: «لدينا شباب يتمتعون بقدرة بالغة على التعلُّم ولديهم شغف كبير للحصول على المعرفة. ومن خلال برنامج «المستكشفين» التعاوني الذي أطلقته جامعة الإمارات العربية المتحدة، نستقبل جيلاً مهتم بالتعلم يسعى لرفعة هذا العالم في ظل هذه الحقبة الرقمية. فلنطلق العنان لشغفهم من خلال الجمع ما بين الشباب والذكاء وطرق الاستكشاف والتعلم الحديثة».



برنامج



يشكل برنامج «المستكشفين» المستمر على مدار ستة أشهر فرصة تعلُّم فريدة بالنسبة للخريجين الجدد، حيث سيخوض المستكشفون تجربة تعلُّم غامرة تتضمن خمس مراحل تبدأ بالبحث، فإيجاد الطريق، فالاستغراق بالتعلم، فالإدراك ومن ثم الإنجاز واستكشاف الشغف. كما يتيح هذا البرنامج المتعدد الأوجه للمستكشفين اختيار مسار التأثير الذي يرغبون به سواء أكان يتعلق بتعزيز جودة الحياة، أم توسيع نطاق الحياة، أم استدامة الحياة، أم تحسين نوعية الحياة، أم الحصول على المعرفة الفكرية الأساسية اللازمة للمشاركة في صنع وابتكار الحلول للتصدي للتحديات المُلِحة التي يواجهها العالم.



وظائف



ومن جانبها قالت الدكتورة نهال شبراك، المديرة التنفيذية لجناح جامعة الإمارات العربية المتحدة في إكسبو 2020: «في عالمٍ يسوده التقلب والحيرة والتعقيد والغموض، نُعد طلابنا لوظائف ستختفي تماماً في المستقبل لتحل محلها وظائف جديدة ما زالت غير موجودة في عالمنا اليوم. فقد ولَّى زمن الاستقرار الوظيفي في عملٍ يمتهنه الإنسان طوال عمره، وأصبح من الضروري أن يواصل المرء تطوير مهاراته ويتحول إلى طالبٍ يسعى لاكتساب العلم والمعرفة طيلة حياته».

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