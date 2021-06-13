دراسة: 85 % من الشباب الإماراتي يفضلون التعلم بالحوار المباشر

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت المؤسسة الاتحادية للشباب نتائج دراسة استطلاعية لمعرفة رأي الشباب في المحاضرة الرمضانية الرابعة لمجلس محمد بن زايد، التي عقدت عن بعد تحت عنوان «التعلم والبحث مدى الحياة: مفتاح إمكانياتنا وطاقاتنا المستقبلية»، وشارك فيها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.وأظهرت الدراسة أن حوالي 85 % من الشباب الإماراتي يفضلون التعلم بالحوار المباشر بدلاً من قنوات التواصل الاجتماعي.

واستهدفت الدراسة معرفة رأي الشباب الإماراتي بشأن مفهوم التعلم مدى الحياة، إذ فضل اثنان من كل خمسة شباب «39 في المئة» معرفة المعلومات الجديدة من خلال حديثهم مع الآخرين سواء كانوا من أفراد أسرهم الأكبر منهم سناً أو كبار المواطنين أو الموجهين وغيرهم من الشباب وهو ما يعكس قيم التكاتف في المجتمع الإماراتي.

كما كشفت الدراسة أن التعلم من خلال الحوار هو الطريقة التي يفضلها الشباب عن أي وسيلة أخرى مثل وسائل التواصل الاجتماعي أو القراءة. وفي الوقت ذاته توقع حوالي ثلاثة أرباع المشاركين تحسن جودة عملهم من خلال التعلم مدى الحياة.

عينة

واشتملت عينة الدراسة على 200 شاب من المنتسبين إلى مبادرات المؤسسة الاتحادية للشباب وبرامجها وبهامش خطأ لا يتجاوز 7 % من الإجمالي، حيث شكلت الفئة العمرية بين 15 إلى 35 عاماً غالبية عينة الدراسة بنسبة وصلت إلى 83.25 % من المشاركين فيها بينما شكلت الفئة العمرية بين 35 إلى 50 عاماً ما نسبته 15.71 % من العينة التي اشتملت على مشاركين اثنين فقط ممن تجاوزت أعمارهم الـ 50 عاماً.

وأكدت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، أهمية مخرجات حوار هذه الجلسة التي عبرت عن رؤية شاملة جمعت مختلف أطياف المجتمع الإماراتي وهي ترجمه لتطلعات قيادتنا التي كرست مبدأ الاستثمار في الإنسان كأولوية مطلقة والذي وضع ركيزته المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصار نهجاً وطنياً وفكراً تبنته مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات.

أرقام

رأى حوالي نصف المشاركين في الدراسة (44 في المائة) أن التعلم مدى الحياة سيضمن لهم حياة سعيدة مُبدين استعدادهم للمشاركة في أنشطة مماثلة تسهم على التطور والتقدم المستمر. بينما أشار أكثر من ثلث المشاركين (35.5 ٪) إلى أنهم يتعلمون مهارات ترتبط بوظائفهم فيما توقع أكثر من الثلثين (68.5 ٪) أن يشكل التعلم مدى الحياة داعماً لإبداعاتهم.

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