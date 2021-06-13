إطلاق أول برنامج دكتوراه في العلوم الطبية الحيوية بدبي

المصدر: دبي- البيان

كشفت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، عن إطلاقها لبرنامج الدكتوراه في العلوم الطبية الحيوية، وهو أول برنامج دكتوراه تطلقه الجامعة، في إطار مساعيها المتواصلة لدعم وتعزيز الأبحاث العلمية في دولة الإمارات.

وتم إطلاق البرنامج، الأول من نوعه في دبي، ليتماشى مع أولويات أجندة الإمارات للعلوم المتقدمة 2031، المتمثلة في بناء القدرات الوطنية، ومواجهة التحديات الصحية عبر منظومة علمية وطنية.

وتم تصميم البرنامج للاستفادة من المقومات العلمية للجامعة، مع التركيز على مواضيع أوسع في مجال العلوم الطبية الحيوية، ويتاح التقديم للبرنامج، للحاصلين على ماجستير العلوم في أحد المواضيع ذات الصلة، مثل علوم الحياة أو العلوم الصحية.

وسيحصل طلبة الدكتوراه على فرصة العمل مع الأكاديميين والمختصين في نفس المجال، حيث يهدف البرنامج إلى التوفيق بين اهتمامات الطلبة البحثية، واختصاصات الكادر الأكاديمي من اليوم الأول.

دراسات

كما ستجرى الأبحاث والدراسات في مختبرات الجامعة المتطوّرة والمجهّزة حديثاً، إلى جانب مرافق الأبحاث الحديثة في مركز جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للأبحاث الطبية الحيوية، بدعم من مؤسسة الجليلة.

وتشمل الأبحاث مواضيع متعددة، من ضمنها الخلفية الوراثية للأمراض التطوّرية والتكاثر وبيولوجيا السرطان، والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، والجهاز التنفسي والأمراض المعدية، وعلم الأدوية والأحماض النووية الريبوزية غير المشفّرة، وبيولوجيا الخلايا الجذعية وهندسة الأنسجة.

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