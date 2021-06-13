اختبار الرياضيات لطلبة الثاني عشر اليوم

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

يستأنف اليوم طلبة الصف الثاني عشر، امتحانات نهاية العام للمسارات التعليمية (العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي)، بمادة الرياضيات، وتستمر امتحاناتهم حتى الخميس المقبل، ويختتمون امتحاناتهم بمادة العلوم الصحية، للمسارين العام والمتقدم، وبمادة الأحياء لمسار النخبة، أما المسار التطبيقي، يختتم امتحانات نهاية العام يوم الثلاثاء المقبل، بمادة اللغة الإنجليزية.

وكان قد خضع طلبة الصف الثاني عشر من التعليم العام والخاص، المطبق لمنهاج الوزارة، لامتحانات ثلاث مواد من المجموعة B الأسبوع الماضي، وهم التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية والأحياء /‏‏‏‏ الكيمياء، وسط أجواء هادئة في اللجان الامتحانية الحضورية بالمدارس الحكومية، وفق إجراءات وقائية مشددة، تحقيق أعلى معايير السلامة للطلبة.

خطة

واعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، خطتها لبقية أيام التمدرس للعام الأكاديمي 2020/‏‏‏‏2021، الذي ينتهي بتاريخ 30 يونيو الجاري، وذلك بحسب التقويم المدرسي المعتمد من المجلس الوزاري للتنمية لأعوام «20، 21، 22»، حيث يواصل طلبة المدارس، الالتزام بالدوام المدرسي «عن بعد»، بعد انتهاء فترة الامتحانات، والمقررة بتاريخ 17 يونيو من هذا الشهر.

وبينت المؤسسة، أن انتهاء الطلبة من امتحانات الفصل الدراسي الثالث، يعتبر دلالة على انتهائهم من المنهج الدراسي، وليس انتهاء العام الدراسي، إذ حدد القرار أيام التمدرس وفقاً للتقويم المشار إليه، وهو ما يعني استمرارية الدوام المدرسي عقب الامتحانات، للتركيز على صقل بعض مهارات الطلبة، ضمن بيئة تعليمية تفاعلية.

وحددت المؤسسة مدة اليوم الدراسي لهذه الفترة، بواقع أربع ساعات، إذ ستقوم الكوادر التربوية في مختلف المدارس الحكومية، بإدارة مجموعة من الأنشطة اللا منهجية، التي من شأنها تكريس بعض المهارات الهامة للطلبة، وبإمكانهم الاستفادة منها في مراحلهم الدراسية اللاحقة، وتحاكي بمضامينها مفاهيم تربوية متنوعة، كالتعليم العلاجي، وصقل المهارات وغيرها.

وحددت المؤسسة محاور مخصصة للطلبة من الصفوف 4 - 11، بحيث سيتم العمل على تطوير مهاراتهم في مجالات البرمجة واللغات والرياضيات، وفقاً لحالات دراسة تمزج ما بين التعليم النظري والعملي، بما يضمن تركيز بعض المهارات لديهم بشكل أكبر.

مهام

كما حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، مهام مديري المدارس والمعلمين خلال فترة الاختبارات، حيث يجدر بالمديرين التواصل مع أولياء الأمور، وإعلامهم بالاختبار الإلكتروني، قبل بدء الاختبار، وتوجيه الطلبة لكيفية أداء الاختبار، وتزويدهم بالأدلة المساعدة، والدخول لصفحة المعلم على جهاز المدرسة، للتأكد من أن الاختبار والطلبة، تم تحميلهم تلقائياً، وتوزيع كلمات المرور على الطلبة مركزياً».‏

ضوابط

أكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أنه يجب على مديري المدارس أثناء الاختبار، الدخول إلى سيرفر المدرسة، لمتابعة إجراءات الطلبة أثناء الاختبار، والتأكد من وجود حالة «تم التسليم» بنجاح، للطلبة الذين أنهوا الاختبار الإلكتروني، ومراجعة قائمة الطلبة الممتحنين في النظام، والتأكد من أن جميع الطلبة الذي أنهوا امتحانهم، قد ظهرت عندهم حالة «تم التسليم بنجاح

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز