جامعة الإمارات تحصد المركز الأول في جائزتين

المصدر: (العين - البيان)

هنأت جامعة الإمارات الدكتور خالد الطرابيلي من قسم علوم الحياة بكلية العلوم بالجامعة، لفوزه بالمركز الأول في جائزة العويس للإبداع العلمي، وبالمركز الأول في مسابقة جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم لعام 2020-2021.

وقال معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة : «تفتخر جامعة الإمارات باحتضان كادر تعليمي أكاديمي حريص على الإبداع والابتكار وبما يواكب مسيرة التنمية والتطوير الوطنية في الإمارات، ويدعم توجّهات جامعة المستقبل في الوصول إلى الريادة على المستويين العلمي والتعليمي». وقال الدكتور الطرابيلي: «يُسعدني إهداء هذا الفوز إلى معالي الرئيس الأعلى وإدارة الجامعة على دعمهم المتواصل للهيئة التدريسية ».

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