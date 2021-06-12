«الرعاية الطلابية المتكاملة» تدعم التعليم التفاعلي

المصدر: (دبي - نورا الأمير)

مثلت الطالبة بيسان محمد فراس من فريق الهلال الطلابي بمدرسة منار الإيمان الخيرية في عجمان نموذجاً إيجابياً ملهماً في العطاء والمسؤولية المجتمعية، حينما اختارت تقديم حصص تقوية باللغة الإنجليزية لطالبات الحلقة الأولى في الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري. متبرعة بوقتها لمصلحة زملائها ولأنها شعرت بحاجتهم إلى التعلم بأسلوب تفاعلي جاذب.

وقالت بيسان: أطلقت مبادرة الرعاية الطلابية المتكاملة من خلال شعوري بدعم زميلاتي للوصول إلى التميز في اللغتين العربية والإنجليزية وبما أنني منذ طفولتي الأولى كنت أدرس في مدرسة تتبع المنهاج الأمريكي شعرت بإمكان مساعدة زميلاتي وتطوير مهاراتهن إضافة إلى الدروس العلمية التي تعطى من الهيئة التدريسية.

وأضافت: طرحت الفكرة على إدارة المدرسة وبدأت تنفيذ مجموعة من الورش كل يوم سبت على برنامج زووم للصفوف الصغيرة تحت إشراف معلمة في المدرسة، وشهدت إقبالاً من الطالبات، معبرة عن سعادتها بتجاوب الطالبات وشغفهن ورغبتهن في تطوير مهاراتهن.

ولفتت إلى أنها انتسبت للمؤسسة الاتحادية للشباب - مركز شباب فلج المعلا وقدمت ورشة للفئة العمرية من سن 7-12 بعنوان مهارات تعلم اللغة الإنجليزية مؤكدة أن المشاركة عززت من حضورها على مستوى المجتمع المحلي، وأنها ستقدم ورشاً في العطلة الصيفية ضمن مبادرة لتطوير الأطفال في المخيم الصيفي التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب.

وثمنت فاطمة المطروشي مديرة مدرسة منار الإيمان الخيرية في عجمان الدور التطوعي الذي قامت به الطالبة بيسان، مؤكدة أهمية تكريس هذا النهج في نفوس الطلبة، وتبني واحتضان المبادرات الهادفة لخدمة المجتمع المدرسي، إضافة إلى غرس قيم الانتماء والولاء في نفوس أبنائنا الطلبة حتى يبادروا لخدمة وبناء مجتمعاتهم.

وشددت أن خطتهم الاستراتيجية تتركز في جعل طلبتهم فاعلين في مجال العمل الاجتماعي والتطوعي من خلال تفعيل الشراكات المجتمعية، وخلق فرص تطوعية للطلبة، وتأكيد هذه القيمة في نفوسهم باعتبارها مكوناً أصيلاً في منظومة القيم والأخلاق بالدولة.

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