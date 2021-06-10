«كيو إس»: جامعات الإمارات رائدة عالمياً

المصدر: أبوظبي- البيان ووام

حققت جامعات الدولة مكانة رائدة بحسب التصنيف العالمي للعام 2022 الصادر عن مؤسسة «كيو إس»، والذي يعد أحد أكثر التصنيفات العالمية شهرة للمقارنة بين الجامعات، وذلك لاعتماده على تحليل وقياس مقومات المؤسسات الأكاديمية من حيث مستوى التعليم وجودة مخرجات البحوث العلمية والقدرات العلمية والمهنية للخريجين.

وأعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا تقدمها إلى المركز 183 على مستوى جامعات العالم، وللمرة الأولى في تاريخ الدولة.

ومع هذا التصنيف من «كيو إس» أصبحت جامعة خليفة الأولى والوحيدة من دولة الإمارات، التي يتم تصنيفها بين أفضل 200 جامعة على مستوى العالم.

وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس أمناء جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: إن تصنيف جامعة خليفة ضمن أفضل 200 جامعة في العالم يعد إنجازاً عالمياً جديداً يؤكد مدى التزام الجامعة المستمر بتحقيق التميز العلمي والبحثي والأكاديمي تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة للدولة وتجسيداً لدعمها اللامحدود.

وأكد سموه الدور المهم، الذي تلعبه جامعة خليفة في تسريع التحول إلى اقتصاد المعرفة في الدولة عبر إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة لقيادة المرحلة المقبلة من النمو في القطاعات الحيوية مثل العلوم والتكنولوجيا والطب والهندسة باعتبارهم رأس المال الحقيقي للوطن.

وأضاف سموه: إن التصنيف المتميز الذي وصلت له جامعة خليفة في تصنيف «كيو إس» لأفضل جامعات العالم للعام 2022 يأتي ترجمة للجهود عالمية الطراز، التي يبذلها أعضاء الهيئة الأكاديمية بالجامعة والذين يسهمون في إعداد وتوجيه الطلبة المتميزين لتحقيق الابتكار في مجالات البحث العلمي، مع ضمان تطبيق هذه البحوث المبتكرة على أرض الواقع حتى تعم الفائدة على المجتمع. من جانبه قال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة:

نفخر بهذا الإنجاز الجديد والمحطة المهمة في مسيرة جامعة خليفة خصوصاً أن تصنيف الجامعة كان ضمن نطاق الـ 460-451 قبل 5 أعوام فقط، والآن جامعة خليفة هي أول جامعة إماراتية تصل إلى أعلى 200 جامعة عالمية، لتصبح الجامعة الأسرع نمواً على مستوى جامعات العالم تحت الخمسين عاماً.

مؤشرات

وتواصل جامعة أبوظبي، وجودها للعام الرابع على التوالي، ضمن أفضل 701 - 750 جامعة على مستوى العالم، وذلك وفقاً لمؤشرات تصنيف «كيو إس» «كوكاريللي سيموند» العالمي لعام 2022، معززة مكانتها ضمن مختلف مؤشرات الأداء في التصنيف العالمي.

وبرزت جامعة أبوظبي، من بين أفضل جامعات العالم، من خلال مؤشرات عدة، لا سيما الأداء البحثي المتميز للجامعة، محققة تقدماً ملحوظاً في مؤشرين رئيسين، هما «السمعة الأكاديمية» و«توثيق المراجع لكل عضو هيئة تدريس»، حيث تقدم مؤشر توثيق المراجع بنسبة 43 في المئة، بينما تحسنت المخرجات البحثية بنسبة 38 في المئة.

وبالمقارنة بأفضل 10 جامعات مصنفة في الدولة، صنفت جامعة أبوظبي في المركز الرابع على مؤشر «توثيق المراجع لكل عضو هيئة تدريس»، وواصلت الجامعة ترسيخ مكانتها العالمية، ضمن عدد من المؤشرات الأخرى، حيث احتلت المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر أعضاء هيئة التدريس الدوليين، والمرتبة الحادية عشرة لتعددية وتنوع الطلبة الدوليين.

ريادة

وأحرزت جامعة العين تقدماً عالمياً جديداً بتصنيفها ضمن أفضل 701-750 جامعة على مستوى العالم بحسب تصنيف مؤسسة «كيو إس» العالمية للعام 2022.

ويأتي هذا الإنجاز ليبرهن على الأداء المتميز والجهود المبذولة في جامعة العين للارتقاء بجودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.

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