جامعة العين تحقق تقدماً ضمن كيو إس لأفضل 750 جامعة

المصدر: العين - وام

أحرزت جامعة العين تقدماً عالمياً جديداً بتصنيفها ضمن أفضل 701-750 جامعة على مستوى العالم بحسب تصنيف مؤسسة كيو إس العالمية للعام 2022.

ويأتي هذا الإنجاز ليبرهن على الأداء المتميز والجهود المبذولة في جامعة العين للارتقاء بجودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.

وأكد الدكتور نور الدين عطاطرة، المدير المفوض للجامعة، أن هذا الإنجاز يثبت أن الجامعة تحظى بسمعة عالمية مرموقة من خلال برامجها المعتمدة محلياً ودولياً والأبحاث العلمية والدراسات المستقبلية والمبادرات الحيوية التي تتناول مواضيع ذات أهمية استراتيجية للمنطقة والعالم والتي تدعم جهود الحكومة الرشيدة في مجالات التميز والابتكار ومتطلبات الذكاء الاصطناعي.

وأشار عطاطرة إلى أن تحقيق هذا التقدم بين الجامعات العالمية يُعد علامة بارزة تضاف إلى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ودليلاً على جودة وتفاني أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة بالجامعة، كما يعكس امتلاك جامعة العين الكثير من الإمكانات والمشاريع التي تلبي تطلعاتها في الابتكار والبحث العلمي وتعزيز سمعتها الأكاديمية في المنطقة والعالم.

تقييم

ومن جانبه قال الدكتور غالب الرفاعي، رئيس الجامعة، إن تصنيف الكيو إس لعام 2022 يظهر بأن جامعة العين عززت بشكل كبير من سمعتها الأكاديمية، والتي يتم من خلالها تقييم رأي الأكاديميين من جميع أنحاء العالم فيما يتعلق بأفضل المؤسسات من حيث التدريس والبحث العلمي واستقطاب الكفاءات.

مؤكداً حرص جامعة العين على تعزيز إنتاج البحوث وتحسين الإنتاج المعرفي من تشجيع وجذب الباحثين الموهوبين على المستويين المحلي والعالمي، وتجلى ذلك بتأسيس مركز أبحاث الذكاء الاصطناعي مؤخراً في جامعة العين انطلاقاً من رؤية جامعة العين واستراتيجيتها بأن تكون رائدة في التعليم العالي مع تعزيز الابتكار والريادة والتميز في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع على المستويين المحلي والدولي.

وأشار الدكتور نزيه خداج ملاط، نائب رئيس الجامعة لشؤون الاعتمادات وضمان الجودة، إلى أن هذا التصنيف يستخدم إطاراً منهجياً متسقاً يعتمد على معايير محددة يتم فيها تقييم أداء الجامعات وفقاً لسمعتها الأكاديمية، وآراء جهات التوظيف، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطلبة، والاقتباسات لكل عضو هيئة تدريس، ونسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين ونسبة الطلبة الدوليين.

مؤكداً أن الجامعة سوف تواصل سعيها نحو التميز على مستوى برامجها الأكاديمية، وإعداد البحوث، وفي التدريب والتعلم على المدى البعيد.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة كيو إس قد صنفت جامعة العين ضمن أفضل 71-80 جامعة عربية للعام 2021، كما منحتها تقييم خمس نجوم في التعلم الإلكتروني للعام 2020، إلى جانب تقييم خمس نجوم في التعليم والشمولية للعام 2019.

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