«السوربون أبوظبي» تسلّط الضوء على إنجازات المرأة في مجال الرياضيات

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت جامعة السوربون أبوظبي مؤتمراً علمياً متخصصاً حول إنجازات المرأة في مجال الرياضيات بمشاركة عدد من المتخصصات في هذا المجال من داخل وخارج الدولة.

واستعرضت ماري فرانسواز رئيسة لجنة المرأة في الرياضيات التابعة للاتحاد الدولي للرياضيات - خلال مشاركتها في المؤتمر الذي عقد «عن بُعد» - تاريخ وأنشطة اللجنة ودورها في إبراز إنجازات المرأة في هذا المجال.

وتضمن الحدث عروضاً تقديمية لمتخصصات في هذا المجال ومنهن هانيا محاسن منسقة وأستاذة مشاركة في قسم الرياضيات في الجامعة الأمريكية في دبي والدكتورة لمى ترسيسي أستاذة مساعدة في الرياضيات في جامعة السوربون أبوظبي وسفيرة في لجنة المرأة في الرياضيات والدكتورة ليندا إسماعيل أستاذة مشاركة في قسم الرياضيات والإحصاء في كلية العلوم الطبيعية والصحية لجامعة زايد والدكتورة مروة بنا أستاذة مساعدة وباحثة في جامعة نيويورك أبوظبي والدكتورة إيلينا بيريتا أستاذة مشاركة في التحليل الرياضي في Politecnico di Milano وأستاذة زائرة في جامعة نيويورك أبوظبي ركزت على تبادل المعرفة والأبحاث حول مواضيع مختلفة.

وقالت الدكتورة لمى ترسيسي أستاذة مساعدة في الرياضيات في جامعة السوربون أبوظبي إن المؤتمر وفّر منصة أتاحت للنساء مشاركة علمهن وأبحاثهن في مجال الرياضيات.. مؤكدة أن هذه المبادرات تمثل خطوة إيجابية نحو رفع الوعي بالدور الريادي للمرأة في مجال الرياضيات وإنجازاتها على نطاق واسع.

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