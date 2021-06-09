«الإسلامية» سهلة ولا مشاكل تقنية

المصدر: متابعة - رحاب حلاوة، محمد محسن، عصام الدين عوض

اعتمدت ‏مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أكثر من نموذج امتحاني للمادة لطلبة الصف الثاني عشر في اللجنة الامتحانية الواحدة، وأصدرت دليلاً يحدد ‏مهام المعلمين والإدارة المدرسية خلال الامتحانات النهائية، وذلك للتأكد من ولوج الطلبة لمنصة الاختبار وتدارك أي إشكاليات تقنية يمكن أن تواجه الطلبة، فضلاً عن التأكد من إرسال الامتحان عقب الانتهاء منه.

وأوضح عدد من طلبة الثاني عشر أن الاختبار جاءت أسئلته تحاكي مهارات التفكير العليا للطلبة، موضحين أن اللجنة الواحدة كان فيها أكثر من نموذج امتحاني، وأبلغتهم إدارة المدرسة بذلك قبل انطلاق الاختبار.

وأدى أمس طلبة الثاني عشر امتحان التربية الإسلامية حضورياً في المدارس، وسط أجواء محاطة بالبروتوكول الوقائي لاختبارات الطلبة في المدارس، وحرصت إدارات المدارس على توفير أدوات التعقيم عند الدخول والخروج وداخل اللجان وفي الممرات.

من جانبه، أفاد طارق الشيخ مدير مدرسة المنارة، بظهور بعض التحديات التقنية التي واجهت عدداً من الطلبة الذين يستخدمون الآيباد بنظام ios فلم يتمكنوا من الدخول لرابط الامتحان، أما بقية أجهزة التابلت فتمكن الطلبة من أداء الامتحانات بها.

من جهته، أوضح الدكتور ماهر حطاب مدير مدرسة الأهلية الخيرية عجمان، أن امتحانات صفوف النقل جاءت تحاكي الطالب المتوسط، واستطاع جميع الطلبة في المدرسة الدخول إلى الامتحان في الدقائق الأولى من وقت الامتحان، وقد أتم الطلبة أداء الامتحان دون معوقات، ولم يواجه طلبتنا أية مشكلة تقنية خلال أدائه.

إلغاء

كما دشن طلبة الصف الدراسي الثاني عشر (عام، متقدم، تطبيقي) في أبوظبي، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي 2020/‏‏‏‏‏‏‏‏‏2021 أمس للمنهاج الوزاري للمدارس الحكومية والخاصة في مادة التربية الإسلامية، معبرين عن ارتياحهم لأسئلة الامتحانات.

وقالت الطالبة نورهان خاطر من مدرسة الرؤية الخاصة: إن أسئلة امتحانات مادة التربية الإسلامية جاءت سهلة وفق المقرر الدراسي، ومشيرة إلى أن عدم تحديد وقت مخصص لكل سؤال قد أبعدهم عن التوتر.

وأضاف الطالب أحمد عبيد من مدرسة المشاعل بأن أسئلة امتحانات التربية الإسلامية اتسمت بالسهولة والوضوح. من جانبها أكدت أسمهان الكعبي مديرة مدرسة أم كلثوم (بنات) أن الطالبات أدين امتحان التربية الإسلامية دون مشكلات تقنية أو تأخير، وأن إدارة المدرسة لم تتلق شكاوى من الطالبات.

وفي السياق أوضح سليم عبد الدايم مرشد أكاديمي في مدرسة الإمارات الخاصة، أن رضاء الطلبة عن امتحانات التربية الإسلامية، سيمنحهم حافزاً إضافياً.

ارتياح ورضا

عبّر طلبة المسارين المتقدم والعام في الشارقة وعجمان وأم القيوين صباح أمس عن رضاهم عن مرور امتحان التربية الإسلامية بسلام، وأبدى الطالب علي عدي بالمسار المتقدم بمدرسة حاتم الطائي للتعليم الثانوي ارتياحه للامتحان.

كما أكد جاسم فايز مدير مدرسة حاتم الطائي للتعليم الثانوي في أم القيوين أنه لم ترد إلى لجنة الامتحانات أي شكاوى، وأن جميع الأسئلة كانت في مستوى الطالب المتوسط.

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