إطلاق «نموذج حمدان EFQM » بالتعاون مع «الأوروبية لإدارة الجودة»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز عن إطلاق مشروع نموذج حمدان EFQM بالتعاون مع المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة بهدف مساعدة قادة المدارس والمؤسسات التعليمية على تبني نموذج رائد لتميز التعليم ووضع معايير محددة لتحقيق الأهداف التعليمية، مع تحديد منظومة أعمال إدارية قادرة على تفعيل أدوات ومبادرات مبتكرة لتحسين المنظومة التعليمية.

ويأتي المشروع نتاجاً لتوقيع اتفاقية بين مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز والمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة عام 2018 والتي تم بموجبها بناء مشروع نموذج حمدان EFQM التعليمي.

ويعكس المشروع الرائد حرص مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز على تطبيق أحدث النظم العالمية لتطوير مختلف المدارس والمؤسسات التعليمية في الإمارات وخارجها، وتمكينها من تقديم خدمات تعليمية مرموقة تواكب مختلف المتغيرات العالمية وتعزيز قدرتها على مواجهة مختلف التحديات التعليمية من خلال إيجاد حلول مبتكرة.

تجربة

من جهته، قال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «تضع مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز تقديم تجربة تعليم رائدة عالمياً على رأس أولوياتها من خلال توفير الحلول المبتكرة التي تضمن استدامة المنظومة العلمية وتضمن تقديم المدارس وكافة المؤسسات التعليمية لتجربة تعليم متميزة في كل الأوقات والظروف».

آلية

بموجب الاتفاقية، يتاح نموذج حمدان EFQM التعليمي للشراء على الموقع الإلكتروني (EFQM shop) لجميع المدارس والمؤسسات التعليمية داخل وخارج الإمارات، من أجل الوصول إلى آلية عمل تعزز من إمكانات المؤسسات التعليمية.

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