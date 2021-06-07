19956 طالبا وطالبة فى الصف الـ 12 سيؤدون امتحاناتهم غداً

المصدر: وام

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ان 19956 طالبا وطالبة فى الصف 12 و 169136 طالبا وطالبة فى الصفوف من 4-11 سيؤدون الامتحانات غدا في 210 مدرسة حكومية من مختلف إمارات الدولة.

وأكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي انها انتهت من كافة إجراءات السلامة الخاصة باستقبال طلبة الصف 12 حيث قامت بتعقيم كافة المدارس التي ستعقد فيها الامتحانات إلى جانب توفير لجان خاصة لاستقبال الطلبة عند قدومهم للمدارس لضمان الحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي خلال تأدية الامتحان بما يضمن سلامة الطلبة والكوادر التربوية في الميدان، ومن أجل مراعاة تطبيق بروتوكول الإجراءات الاحترازية والوقائية لاختبارات المدارس "طلبة الصف الثاني عشر"، الصادرة من الجهات المعنية.

وعملت المؤسسة على ضمان تأدية طلبة الصف 12 كافة الاختبارات وفي حال كانت نتيجة فحص PCR للطالب إيجابية يتوجب عليه التواصل مباشرة مع مدير المدرسة مع إرفاق دليل على إصابته بالفيروس وبإمكانه لاحقا من تأدية الامتحان في فترة الامتحانات التعويضية أو الإعادة.

وكانت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي قد اعلنت في وقت سابق عن تاريخ بدء امتحانات نهاية العام الدراسي 2020-2021 للطلبة في الصفوف من 4 إلى 12 التي تبدا غدا وتتواصل لغاية 17 يونيو الجاري.

وبخصوص الطلبة في الصفوف الأول والثاني والثالث لفتت المؤسسة إلى أنه لا توجد امتحانات ختامية في الفصل الدراسي الثالث وسيتم تقييمهم وفقا لأدائهم في التقييم التكويني المنفذ من قبل المعلم خلال الفصل الدراسي الثالث وذلك في مواد المجموعة "أ" .

وأشارت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في وقت سابق إلى أن المواد الدراسية المقررة في امتحان نهاية الفصل الدراسي الثالث للطلبة من 4-12 ستكون في مقرر مواد الفصل الثالث فقط لافتة إلى أنها ستقوم بالإعلان في أقرب وقت عن كيفية تنفيذ وإجراء الاختبارات بعد التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة بما يضمن سلامة الطلبة وكوادر الميدان التربوي وبما يحقق أعلى معايير الالتزام بالبروتوكولات الصحية المتبعة في المدارس الحكومية.

وأكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل المدارس الحكومية في الدولة أن كافة الفرق العاملة في المؤسسة تعمل بكل طاقتها لتوفير كل ما يلزم الطلبة من دعم سواء فنيا أو تقنيا أو أكاديميا لضمان تأديتهم للامتحانات دون أية عوائق تذكر وفي حال حدوث أي خلل فني حال دون تقديم أي طالب للاختبار في حينه ستكون هناك امتحانات تعويضية في الفترة من 20 إلى 24 يونيوالجاري تستهدف الطلبة ممن لم يتمكنوا من تأدية الاختبار لأسباب تقنية أو بسبب غياب مبرر.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز