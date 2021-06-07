جامعة الفلاح تبحث التعاون الأكاديمي مع المكتب الثقافي لقنصلية الكويت بدبي

المصدر: دبي - البيان

بحث الدكتور عدي عريضة رئيس جامعة الفلاح، والوفد المرافق له، مع الدكتور عبد الله عبد الرحمن الكندري، رئيس المكتب الثقافي في القنصلية العامة لدولة الكويت، في مقر القنصلية في دبي، سبل التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات الأكاديمية، والتدريبية والتفاعل مع المجتمع.

وناقش الطرفان خلال اللقاء فكرة ابتعاث الطلبة من دولة الكويت للدراسة في جامعة الفلاح وتوفير بيئة تعليمية متقدمة لهم، كما استعرض الجانبان الكليات والبرامج الأكاديمية التي تطرحها جامعة الفلاح، ضمن كلية إدارة الأعمال، وكلية القانون، وكلية الاتصال الجماهيري، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، والتي تهدف من خلالها إلى تعزيز مهارات الطلبة بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، ومواكبة تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون للمستقبل.

وأشاد الدكتور عبد الله عبد الرحمن الكندري بالإنجازات التي حققتها جامعة الفلاح خلال الفترة القياسية، وبمستوى التعليم والخدمات المقدمة والدور الذي تقوم به إدارة الجامعة للمساهمة في مسيرة التنمية، معرباً عن سعادته باستقبال وفد من الجامعة، وعن استعداده التام لتقديم كافة أشكال الدعم والتعاون للجامعة، وتبادل المعلومات والخبرات لما فيه مصلحة لدولة الإمارات ودولة الكويت والمجتمع والطلبة.

آفاق جديدة

وتأتي زيارة وفد جامعة الفلاح في إطار المساعي المشتركة لفتح آفاق جديدة من التعاون المثمر بين الجامعة بصفتها مؤسسة تعلمية معتمدة من وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، والقنصلية العامة لدولة الكويت الشقيقة في مختلف المجالات، لا سيما الأكاديمية والتدريبية والتفاعل مع المجتمع، والتي تصب في مصلحة الطلبة أولاً والمجتمع بأكمله.

وفي نهاية اللقاء تقدم الدكتور عدي عريضة بالشكر والتقدير للأستاذ الدكتور عبد الله عبد الرحمن الكندري، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، متمنياً لدولة الكويت الشقيقة المزيد من التقدم والارتقاء، ومزيداً من التعاون المستمر بين جامعة الفلاح والقنصلية العامة لدولة الكويت.

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