اقتراح بتأسيس مدرسة افتراضية مخصصة لذوي الدخل المحدود

المصدر: دبي- البيان

اقترحت جمعية الإمارات لحماية الطفل تأسيس مدرسة افتراضية مخصصة للطلبة من ذوي الدخل المحدود والمتعثرين مالياً، وبث حصص المنهج للطلبة الذين لم تستطع أسرهم تسجيلهم في المدارس.

وقال المستشار فيصل الشمري رئيس مجلس إدارة الجمعية: إن قرارات الجهات المسؤولة عن المؤسسات التعليمية مثل وزارة التربية والتعليم، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، بعدم جواز فصل الطلبة أو حرمانهم من دخول الامتحانات بسبب تأخر أو تعثر سداد الرسوم يعتبر سابقة تحسب لوطن السعادة، كما يمكن أن يتم التنسيق مع المؤسسات الخيرية والإنسانية لدعم سداد رسوم المدارس للأسر التي تواجه صعوبات مالية، خصوصاً الأسر التي فقدت مصادر الدخل أو تم تخفيض رواتبهم بسبب الجائحة.

وقالت موزة سالم الشومي نائب مدير جمعية الإمارات لحماية الطفل: إن تأسيس مدرسة افتراضية مخصصة للطلبة من ذوي الدخل المحدود والمتعثرين مالياً، ممن ليس في استطاعة أسرهم الوفاء بالرسوم المدرسية والأقساط المتوالية، يعزز الاستقرار الأسري ويحافظ على أحقية الطفل في التعليم. وتابعت: إن هذه المدرسة، ستعمل على جذب العديد من المعلمين المتطوعين، وبالتالي يمكن اعتمادها رسمياً من الجهات المعنية، ومن ثم فتح باب التدريس فيها لهذه الشريحة من الطلبة.

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