إدارات مدرسية: جاهزون لامتحانات الفصل الأخير

المصدر: استطلاع – عصام الدين عوض

أكدت إدارات مدارس خاصة في الشارقة وعجمان وأم القيوين، تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، استكمال جاهزيتها لامتحانات الفصل الدراسي الأخير 2020 – 2021، للصفوف من الرابع حتى الثاني عشر، حيث شكلت فرقاً فنية وتقنية، لمتابعة سير الامتحانات لمختلف المراحل الدراسية، إضافة إلى تخصيص خطوط ساخنة لتلقي ملاحظات وشكاوى الطلبة وأولياء الأمور، في حال حدوث أي مشاكل فنية تعيق سير الامتحانات، كما خصصت غرف عزل في حال وجود إصابات بفيروس «كورونا»، لافتة إلى أن امتحانات الثاني عشر، سوف تكون مباشرة في المدارس الحكومية، وليس الخاصة، كما أن امتحانات الصفوف من الرابع وحتى الحادي عشر، سوف تكون غير مباشرة عبر الـ (أون لاين) إضافة إلى تشكيل لجان لطلبة الثاني عشر، والذين أدوا الامتحانات التجريبية بنسبة 99 %، وخطوط ساخنة للتواصل مع أولياء الأمور والطلبة.

فحص

أكد جاسم فايز مدير مدرسة حاتم الطائي الحكومية في أم القيوين، اكتمال كافة الاستعدادات لإجراء الامتحانات لكافة الصفوف (عن بعد)، للطلبة حتى الحادي عشر، أما الثاني عشر، والبالغ عددهم 28 طالباً، فسوف يؤدون الامتحانات داخل الصفوف الدراسية، بعد أخذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية .

اجراءات

وأوضحت مها إبراهيم بركة مديرة مدرسة الشعلة الخاصة في عجمان، أنه تم إبلاغ الطلبة بكافة الإجراءات والاشتراطات، ومراكز أداء الامتحانات، حيث يمتحن طلبة الثاني عشر بقسميه، والذين يبلغ عددهم 122 طالباً وطالبة في مدرسة ابن الهيثم الحكومية .

جاهزية

وأكد أحمد بدوي مدير مدرسة عجمان الخاصة، جاهزية إدارة المدرسة لامتحانات الفصل الدراسي الأخير، لكافة الفصول الدراسية، من الرابع وحتى الثاني عشر، من خلال تشكيل لجان متابعة للطلبة، وآخر تقني لمتابعة دخول الطلبة والطالبات للامتحانات، لحلحلة المشاكل الفنية التي قد تواجههم .

استعداد

وقال طارق الشيخ إسماعيل مدير مدرسة منارة الشارقة الخاصة : إدارة المدرسة على أتم الاستعداد لإجراء الامتحانات في المدرسة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، من حيث طلب فحص الـ (بي سي آر)، وتحقيق التباعد والتعقيم وجميع المتطلبات، إلا أن وزارة التربية والتعليم، خصت طلبة الصف الثاني عشر في الدولة، بأن تكون امتحاناتهم نهاية الفصل ونهاية العام، حضورياً، في مراكز محددة، بإشرافها من الناحية التقنية .

لجان

وأفادت رولا نسب مديرة مدرسة النور الدولية في الشارقة، بأن إدارة المدرسة أكملت استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأخير لجميع الصفوف، من الصف الرابع وحتى الثاني عشر، فتم تشكيل لجان المراقبة للصفوف من الرابع حتى الحادي عشر، والذين سوف يؤدون امتحاناتهم (عن بعد)، كما أن طلبة الثانوية، والبالغ عددهم 360، سوف يؤدون الامتحانات في مدارس حكومية .

152

أكدت لطفية سليم مدير مدرسة الشعلة الخاصة، فرع الفلاح بالشارقة، أن إدارة المدرسة وضعت مجموعة من الآليات والتوجيهات، في ما يتعلق بامتحانات الفصل الدراسي الأخير، تمثلت في تحديد بداية الامتحانات، وتخصيص يومين للمراجعة لطلبة الثاني عشر، بقسميه العام والمتقدم، البالغ عددهم 152 طالباً وطالبة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز