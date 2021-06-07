«البنية التحتية» تطرح 31 مناقصة لصيانة مدارس ومبانٍ خدمية تعليمية

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

طرحت وزارة الطاقة والبنية التحتية 31 مناقصة عامة إلكترونية جديدة لمشروعات صيانة مدارس ومبانٍ خدمية تعليمية، حيث تم تحديد موعد 14 يونيو الجاري لفتح مظاريف 13 منها، فيما تم تحديد 17 من الشهر نفسه موعداً لفتح مظاريف 18 مناقصة أخرى.

وتضمنت الـ 13 مناقصة التي ستفتح مظاريفها في 14 يونيو الجاري، إحلال أسوار مدارس «مارية القبطية للتعليم الثانوي للبنات بمنطقة الطوار، ومدرسة الخوانيج الحلقة الثانية بنات «مدرسة عتبة بن غزوان سابقاً» في الخوانيج، ومخازن وزارة التربية المركزية بالقصيص، ومدرسة آمنة بنت وهب للتعليم الأساسي للبنات بالبراحة، ومركز التدريب والخدمات في الوحيدة، فضلاً عن مدرسة الشعب للتعليم الأساسي للبنين بالسطوة، ومدرسة الجميرا النموذجية للتعليم الأساسي للبنين في جميرا، ومدرسة الكويت للتعليم الأساسي للبنات، ومدرسة الثاني من ديسمبر للتعليم الأساسي للبنات بالطوار، ومناقصات في إمارات أخرى.

17 يونيو

وفيما يخص مناقصات حُدد لها تاريخ 17 يونيو المقبل، تضمنت 18 مناقصة شملت مشروعات بإمارة رأس الخيمة، وهي: إحلال أسوار مدرسة القاسمية للتعليم الأساسي للبنين في منطقة سدروة، وروضة الورود للأطفال في الدهان الغربية، ومدرسة البيضاء للتعليم الأساسي للبنات «مركز التدريب حالياً» بمنطقة الدفان، وإحلال سور لروضة ومدرسة رافاق للحلقة الأول، وروضة النجوم للأطفال بمنطقة المنيعي، فضلاً عن روضة الإخاء للأطفال بمنطقة الزهراء، ومدرسة ابن القيم للتعليم الأساسي للبنين في المعمورة، إلى جانب مناقصات في إمارات أخرى.

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