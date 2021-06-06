أكاديمية الإعلام الجديد تطلق حرمها الافتراضي الأول من نوعه في المنطقة

المصدر: وام

أعلنت أكاديمية الإعلام الجديد، أول أكاديمية مبتكرة في مجال الإعلام الرقمي بمنطقة الشرق الأوسط، عن إطلاق حرمها الافتراضي الأول من نوعه بتقنية الواقع الغامر في تجربة غير مسبوقة على مستوى المنطقة تقدم تعليما عالمي المستوى وتضعها في متناول متعلمي المهارات الرقمية ومستخدمي أدوات صناعة المحتوى الإبداعي بالدولة والمنطقة، مطورة مفهوم التعليم المستقبلي الذي يتلاءم مع المتغيرات والمتطلبات في أنماط ومفاهيم الحياة ونماذج التعليم الحديث.

ويحاكي الحرم المتكامل في تصميمه مركبة فضائية تدور حول كوكب المريخ استلهاما من الإنجاز الإماراتي بوصول " مسبار الأمل " إلى الكوكب الأحمر، ويوفر للمتعلمين تجربة تماثل بيئة استكشافه.

? ? وتم تدشين الحرم الأكاديمي الافتراضي بمشاركة الكاتب والمتحدث العالمي تشارلي فينك، خبير تقنيات الواقع الافتراضي والغامر الذي ينشر مقالاته التخصصية في مجلة " فوربس "، والذي قدم أمام المشاركين عرضا تعريفيا حول تسارع وتيرة التحول العالمي نحو التعلم الرقمي في بيئات افتراضية وغامرة.

وقال راشد العوضي، المدير التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد، الذي شارك في فعالية تدشين الحرم الافتراضي للأكاديمية : " تقنيات الواقع الافتراضي والواقع الغامر ترسم ملامح تجارب التعلم المستقبلية، وهذه ليست لحظة عابرة، بل حركة مستمرة، تجعل الأدوات المتنوعة للتعلم الغامر جسرا للوصول إلى أفضل إمكانات وبيئات التعلم وتوفر تجربة متكاملة تحاكي الواقع بكل تفاصيله، ليصبح الطلاب والمتعلمون مشاركين فاعلين في عملية تعليمية متطورة تقدم تجارب استثنائية تخاطب الحواس وتسمح بالتفاعل بين المتعلمين ومع المواد، فالواقع الافتراضي ليس مجرد إضافة إلى حلول التعلم بل هو في صلب مستقبلها، وطلابنا اليوم أصبح لديهم القدرة على الاستفادة من أفضل المستوى التعليمي الأمثل الذي يقدمه أفضل المعلمين".

وأكد أن طريقة تعلمنا تتغير مع عاداتنا التكنولوجية اليومية، وفيما يغير التحول الرقمي حياتنا، تقدم تقنيات الواقع الافتراضي طرقا جديدة للتعلم والتعليم، وحرمنا الافتراضي سيوفر للطلاب تجربة تعليمية متميزة غامرة غير مسبوقة .

وأضاف العوضي: "نسعى في أكاديمية الإعلام الجديد لإعداد أجيال عربية متمكنة في مجال صناعة المحتوى المبتكر ووضع معايير نوعية للتعلم الإبداعي والرقمي على مستوى المنطقة توظف أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، وتطور باستمرار أنماط التعلم المستمر وتسهم في بناء كوادر عربية مؤهلة في تخصصات الإعلام الجديد وصناعة المحتوى الإبداعي بطموح لا يعرف الحدود."

وشهدت فعالية تدشين الحرم الافتراضي للأكاديمية حوارا بين منتسبي وخريجي برامجها والمؤلف تشارلي فينك، الذي أجاب على أسئلة المشاركين حول مستقبل بيئات التعلم الافتراضية والتفاعلية، ودورها في تمكين كوادر المؤسسات، وتأهيل متخصصين مستقلين منتجين قادرين على تحقيق النجاح الشخصي والمهني في البيئات الرقمية والمساهمة في بناء مجتمعات المستقبل الذكية.

وقال تشارلي فينك : " تطبيقات الواقع الافتراضي والواقع الغامر أثبتت كفاءة عالية في مواكبة التغيرات المتسارعة التي شهدها عالمنا خلال العام الماضي على مستوى نظم التعلم والعمل والتواصل، واليوم يمكن لتجارب الواقع الافتراضي الغامرة والمتكاملة أن تعزز مرونة قطاعات الأعمال والتعليم والتدريب والرعاية الصحية، وأن تضمن تواصلنا مهما كانت الظروف بالاستفادة من الأدوات والحلول الرقمية."

وأضاف فينك: " إطلاق أكاديمية الإعلام الجديد للحرم الافتراضي الأول من نوعه في المنطقة يجعل منها نموذجا يحتذى في تطوير آليات مبتكرة ترسم مستقبل التعلم وتمنح المتعلمين مساحات جديدة أوسع لاختبار وتجريب المفاهيم والأفكار في بيئة افتراضية لا حدود فيها للإبداع."

وطورت الأكاديمية حرمها الافتراضي الجديد، بالتعاون مع المنصة العالمية المختصة بتصميم البيئات التعليمية المتطورة بتقنيات الواقع الافتراضي والحائزة على جوائز عالمية "إنغايج" ENGAGE.

ويشكل الحرم الافتراضي خطوة أولى في سعي أكاديمية الإعلام الجديد لتصميم تجربة تعليمية غير مسبوقة تضيف مستقبلا تقنيات الواقع الغامر Immersive reality إلى حرمها الأكاديمي الافتراضي.

وقال ديفيد ويلان، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة التعليم الغامر بالواقع الافتراضي IVRE المطورة لمنصة إنغايج Engage: "سعداء بانضمام أكاديمية الإعلام الجديد إلى منصة ENGAGE كأول جهة تطلق حرما افتراضيا رقميا في الشرق الأوسط".

وأضاف " ستشهد هذه الشراكة إطلاق أكاديمية الإعلام الجديد حرما أكاديميا افتراضيا يمكن المستخدمين من الدخول والتفاعل بشكل طبيعي من خلال مجموعة من الأدوات المختلفة لتقديم تجربة تعليمية متكاملة معززة بالواقع الافتراضي، وهذه ليست سوى البداية لما نأمل أن يكون مشروعا مثمرا ومتميزا على مستوى منطقة الشرق الأوسط."

وينظم العمليات التشغيلية لحرم الأكاديمية الافتراضي الجديد " فايف " Vive العالمية، شركة تكنولوجيا الواقع الافتراضي وتطبيقاتها وابتكاراتها الجديدة على مستوى الأفراد والمؤسسات وقطاعات الأعمال.

وحول الشراكة مع أكاديمية الإعلام الجديد في حرمها الافتراضي، قال دانيال خياط، رئيس المنتجات و"فايفبورت" Viveport الشرق الأوسط وإفريقيا: " يسرنا رؤية أكاديمية الإعلام الجديد تطور الحرم الافتراضي الأول من نوعه في الشرق الأوسط، هذا النوع من الابتكار قريب جدا من رؤيتنا كون "فايف" رائدة في الابتكار الداعم لمختلف القطاعات والأعمال لتحقيق نجاحات أكبر بتقديم تجارب عالمية المستوى في تقنية الواقع الغامر، مشيرا إلى أن قطاع التدريب والتعليم يمكنه قيادة تحول قطاعات الأعمال نحو الواقع الافتراضي، وسنشهد نموا نوعيا ومزيدا من الرضا عن تطبيق الواقع الافتراضي بصفته التوجه الجديد."

وتعقد أكاديمية الإعلام الجديد شراكات إستراتيجية مع مزودين عالميين للحلول لتقدم مواد تعليمية وتدريبية تفاعلية مرنة تراعي أعلى المعايير العالمية وأفضل الممارسات لمنتسبي برامجها من كوادر المؤسسات الحكومية وموظفي الشركات الخاصة وصنّاع المحتوى والمؤثرين والمهتمين بتطوير مهارات رقمية متقدمة، ?كما تتعاون مع مجموعة من أبرز الخبراء والمختصين والمدربين العالميين لتقديم برامجها الأكاديمية التي تغطي مختلف مهارات الحياة الرقمية وتمنح منتسبي الأكاديمية أفضلية تنافسية في عالم الاتصال وتصميم الاستراتيجيات الرقمية وصناعة المحتوى.

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