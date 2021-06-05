مدرسة الحكمة بعجمان تشارك في جائزة عون للخدمة المجتمعية

المصدر: (عجمان - نورا الأمير)

تشارك مدرسة الحكمة في عجمان بجائزة عون للخدمات الاجتماعية التي تطلقها هيئة الهلال الأحمر سنوياً بهدف تعزيز التوعية بالعمل التطوعي في المؤسسات التعليمية.

من خلال مبادرة دعم الأسر المتعففة تحت شعار «لنسأل عنهم» الرامية إلى تفعيل التواصل البناء مع أفراد المجتمع كافة وتعزيز قيمة العطاء في نفوس الطلبة.

وقالت عائشة بنت سيف المطوع النعيمي: إن اختيار مشروع رعاية الأسر المتعففة بهدف فتح قنوات التواصل الفاعل والبناء مع فئات المجتمع ومؤسساته كافة، إضافة إلى إيمان المؤسسات التعليمية والحكمة واحدة منها أهمية تفعيل واجبها الوطني والديني من خلال الوقوف بجانب الأسر المتعففة، موضحة أن المبادرة تم إطلاقها من قسم الأساسي والمرحلة الثانوية للبنات، لرفع الهم والكرب عن أسر متعففة.

وأضافت: سنعمل جاهدين من أجل تعزيز روح المنافسة بين طلبتنا ليسعوا في رعاية كل محتاج وليهبوا لنجدة المحتاجين في كل زمان ومكان وهذا ما يساعد على تحركهم الذاتي نحو عمل الخير والبر والإصلاح، مثمنة أهداف جائزة عون التي تشجع على فعل الخير، مشيرة إلى أن الطلبة قدموا العون لبعض الأسر في شهر رمضان الماضي بما يضمن لهم حياة كريمة وخاصة في شهر رمضان المبارك، إذ وفروا لهم أجهزة كهربائية.

وانتهت بالقول: حريصون على بناء مجتمع متكافل يعرف الفرد من خلاله قيمة الإنسان.

يذكر أن جائزة عون للخدمات الاجتماعية تسعى إلى تعزيز روح العمل التطوعي في نفوس النشء وغرس المسؤولية المجتمعية لديهم.

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