تربويون: أنظمة الذكاء الاصطناعي فرضت تطويـر التعليم وتدريب المعلمين

المصدر: (الشارقة- عصام الدين عوض)

فرضت التطورات المتسارعة في استخدامات أنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء على التربويين، تقييم فجوة المهارات الرقمية الحالية والمستقبلية لسد الثغرات، من خلال مواصلـة تطويـر نظام التعليم والتدريب التقني والمهني للمعلمين، حتى نتمكن من إعداد جيل قادر على قيادة برامج الذكاء الاصطناعي، ومواكبـة الثـورات العلميـة والتكنولوجيـة في مجال التعليم.

وأكد مديرو مدارس أن التقدم المتسارع في علم الروبوت والذكاء الاصطناعي أدى إلى زيادة الاعتماد على الروبوتات في أداء العديد من المهام وخاصة في المجال التعليمي لأنها توفر بيئة تعليمية تشجع على نظرية التكامل بين العلوم من خلال دمج مختلف العلوم لاكتساب المعرفة وأساسات التصميم.

كما يمكن توظيف الروبوتات في التعليم لتعزيز قدرات الطلبة وحل المشكلات وتطوير مهارات التفكير العليا لديهم كالإبداع والتطبيق والتقييم باستخدام تطبيقاته ونشاطاته لمساعدة المعلم على إعطاء وشرح المادة.

وأشاروا إلى أن تطبيقات الروبوت وأنشطته تجذب اهتمام الطلبة وتنمي ملكات فضولهم، مشيرين إلى أن التوجه العالمي يسير نحو تفعيل تقنية الروبوت في التعليم والتي أصبحت جزءاً من المناهج الدراسية التي تشهد تطوراً مستمراً لضمان مواكبة التغيرات السريعة في مجال التعليم.

محاضرات

وقال جاسم فايز مدير مدرسة حاتم الطائي للتعليم الثانوي في أم القيوين إنه تم تنظيم محاضرات توعية لطلبة المدارس عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بُعد) بتوظيف الروبوتات وركزت على سبل الوقاية والحماية وكيفية التعامل مع الإساءة عبر الإنترنت، وتعريف الطلبة بطرائق الاتصال في حال التعرض للتنمر.

وقدم (روبوتوك) الذي طورته القيادة العامة لشرطة أم القيوين شرحاً موجزاً عن دور الأهل والطلبة أنفسهم في مواجهة هذه التحديات والتصدي للإساءة أو التنمر الإلكتروني والاستغلال أو الاستدراج عبر الإنترنت، وتجاوب الطلبة من خلال الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بحمايتهم عبر الإنترنت بصورة فعالة معه، حتى أضحى صديقاً للأطفال.

مهارات

وأكدت لطفية سليم بركة مديرة مدرسة الشعلة الخاصة فرع الفلاح في الشارقة أن الروبوتات أضحت تشكل عنصراً مهماً في إكساب الطلبة المهارات والمعارف وذلك من خلال استخدامها في الموقف التعليمي بصورة مشوقة ومحببة لطلبة المدارس في المراحل الابتدائية والثانوية.

فيمكن استخدامها في بث محاضرات التوعية في شتى المجالات وخاصة في ما يتعلق بقضية التنمر وخلافه، الأمر الذي يتطلب من إدارات المدارس تأهيل المعلمين وإعدادهم حتى يكونوا جاهزين لتفعيل الروبوتات وتوظيفها بالصورة الصحيحة داخل الصفوف الدراسية لتكون عاملاً مساعداً يجذب الطلبة ويثير اهتماماتهم.

وأوضحت أن استخدام التكنولوجيا والطرائق الحديثة في التعليم، لم يصبح أمراً اختيارياً، بل ضرورة وفق توجهات الدولة، التي وفرت كل الإمكانات للاستعانة بالتكنولوجيا التعليمية لتطبيقها بشكل تدريجي، كما أن التحول الكامل نحو التعلم بوساطة التكنولوجيا سيكون له ملامحه الخاصة المتمثلة بتغيير دور المعلم بشكل كامل، وتغير أساليب الحصول على المعلومة وتلقي الطلاب لها.

ومن الممكن أن تحل برامج الذكاء الاصطناعي المتمثلة بالروبوتات محل المعلمين ولكن خارج أوقات الدراسة أو حتى تصميم تطبيقات للمواد والمعارف المختلفة للإجابة عن استفسارات الطالب، أو شرح جزئية محددة له.

مفهوم

وقال أمجد الجبر مدير المدرسة الأمريكية في عجمان إن التعلم القائم على الابتكار هو الذي يقود المتعلمين للعمل نحو مفهوم الاستكشاف المعرفي، ما يعد الدافع الرئيس للتعلم في زمن ما بعد التكنولوجيا الرقمية.

كما أن توظيف الروبوتات في التعليم يجد اهتماماً كبيراً لدى بعض المعلمين، فيطبقونه في التعليم لمواكبة الدافعية المتزايدة لدى الطلبة نحو التعلم التقني المتطور ورغبتهم في رفع أدائهم وتحصيلهم الدراسي وتنمية مهارات التفكير الإبداعي لديهم، مبيناً أنه ينبغي مواكبة المعلمين توجهات التعليم الحديثة التي تحث على تفعيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوت أبرزها.

تشويق

وأكدت رولا نسب مديرة مدرسة النور الدولية في الشارقة أن المحاضرات التي تقدم للطلبة من خلال الروبوتات فيها نوع من الإمتاع والتشويق للطلبة، كما أن هناك تجارب فعلية تجرى أمامهم بوساطة الروبوتات، ما يعد أفضل الأنواع والأساليب لإكساب الطلبة المهارات من خلال عرض المعلومة وإقناع الطالب بها وخاصة إذا كانت المحاضرات في شكل نصائح ما يجعل الطالب أكثر تفاعلاً معها.

كادر

وقال مروان راشد محمد رئيس قسم الجريمة المنظمة بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين إنه أصبح من المهم استخدام مجالات الذكاء الاصطناعي كافة وتوظيف الروبوتات في دعم مهارات الطلبة حتى يكتسبوا المهارات التي تعينهم في حياتهم الدراسية والعملية، مبيناً أن شرطة أم القيوين طورت جهاز (روبوتوك) من أجل تقديم المحاضرات الافتراضية والمباشرة للطلبة بأسلوب شيق وسلس يشرح لهم معنى التنمر وأنواعه السلبية والإيجابية، كما قدم لهم النصائح والإرشادات التي ركزت على كيفية التعامل مع المتنمرين وسلوكيات التنمر المختلفة سواء كانت لفظية أو جسدية أو تقنية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز