طلاب يصممون جهازاً لحماية السائقين من الرمال الزاحفة

المصدر: (دبي - رحاب حلاوة)

صمم ثلاثة طلاب جهازاً لحماية السائقين من الرمال الزاحفة، يضمن سلامتهم على الطرق الخارجية إذا تعرضوا لعواصف رملية. وأوضح الطلاب سلطان راشد الطنيجي، ومحمد علي الكتبي، وراشد سيف الطنيجي، أن الجهاز يهدف لدعم الجهات المختصة في الدولة بأفكار مبتكرة من شأنها معالجة مخاطر الرمال الزاحفة، إضافة إلى أنه وسيلة لجمع البيانات بهدف إجراء البحوث والدراسات.

وأفاد الطلاب الثلاثة بأن المواد المستخدمة في تنفيذ المشروع، هي ألواح خاصة، وأنظمة ذكية، ومصادر للطاقة، مشيرين إلى أن المشروع يتكون من ثلاثة أنظمة، تشمل النظام الأول كاشف الرمال الزاحفة، وهو النظام الأساسي في المشروع.

والذي يستخدم خمسة أنظمة من الحساسات، والثاني هو نظام تنبيه السائقين، ويتكون من مكعب مضيء وأضواء LED، وشاشة تظهر عليها التعبيرات التحذيرية، والنظام الثالث هو تنبيه جهات الاختصاص، ومنها الشرطة والإسعاف والدفاع المدني.

وسجل الطلاب في بحثهم الذي أعدوه حول المشروع توصيتين، هما أولاً يمكن تنفيذ فكرة المشروع وربط نظامه بمواقع خاصة به على الإنترنت، أو ربطه بتطبيق بحيث يمكن مستخدمي الطرق من قراءة التحذيرات واتخاذ الطرق البديلة، وثانياً يمثل المشروع أحد الحلول المقترحة لمعالجة الرمال الزاحفة، والتي تحتاج إلى تكثيف الجهود لمعالجتها بالغطاء النباتي في المناطق المعرضة للتجمعات الرملية.

كما ذكر الطلاب أن سبب اختيار فكرة المشروع، هي المساهمة في دعم سلامة قائدي المركبات على الطرق الخارجية في المناطق الصحراوية التي تعاني من التجمعات الرملية نتيجة للعواصف الرملية، والتي تشكل عائقاً للسيولة المرورية، وقد تؤدي إلى وقوع إصابات أو إزهاق أرواح بعض مستخدمي هذه الطرق.

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