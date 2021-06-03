جامعة خليفة تنظم المؤتمر الدولي للطاقة النووية 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عن عزمها استضافة خبراء دوليين في مجال الطاقة النووية في المؤتمر الدولي للطاقة النووية 2021، وهو الأول من نوعه في المنطقة، وذلك في العاصمة أبوظبي، بهدف مناقشة اتجاهات قطاع الصناعة مستقبلاً.

ويرعى المؤتمر المقرر عقده في الفترة ما بين 16 إلى 20 أكتوبر المقبل في حرم جامعة خليفة كل من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بالإضافة لمؤسسات متخصصة في مجال الطاقة النووية من الولايات المتحدة وفرنسا وكوريا واليابان. وتستضيف أبوظبي المؤتمر الدولي للطاقة 2021 بالتزامن مع أول مشروع للطاقة النووية في الدولة والأول من نوعه في المنطقة، حيث نجحت الوحدة الأولى في محطة براكة للطاقة النووية بالبدء بعملياتها على النطاق التجاري.

ويسعى المؤتمر الدولي للطاقة النووية 2021 إلى توفير منصة لقادة الطاقة النووية لتبادل المعلومات، وتقديم نتائج أعمالهم ومراجعة الوضع الراهن للقطاع الصناعي، ومناقشة اتجاهاته مستقبلاً والمتطلبات اللازمة للتوسع في أنظمة محطات طاقة نووية جديدة في جميع أنحاء العالم. وستختتم فعاليات المؤتمر الدولي للطاقة النووية 2021 بمسابقة للطلبة تلخص أهداف المؤتمر وتركز على حيثياته.

ويذكر أن جامعة خليفة تواصل دورها في ريادة عملية التطوير التي تعزز رأس المال البشري للقطاعات الاستراتيجية في الدولة، بما في ذلك قطاع الطاقة النووية، كما خرّجت جامعة خليفة ما يزيد على 380 إماراتياً ومتخصصاً دولياً في مجال الهندسة النووية من ذوي الخبرات المؤهلين لصناعة التغيير في قطاعات الطاقة في الدولة.

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