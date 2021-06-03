جامعة الإمارات ضمن أفضل الجامعات البحثية عالمياً

المصدر: العين - وام

أُدرجت جامعة الإمارات العربية المتحدة في قائمة تصنيف «ليدن 2021»، وذلك لأفضل الجامعات في العالم وفقاً لمجموعة متنوعة من المؤشرات المختارة ويقدم تصنيفات مختلفة متعددة.

وتعد جامعة الإمارات العربية المتحدة مؤسسة وطنية رائدة في مجال المنشورات البحثية التعاونية الدولية بنسبة 82%، والأوراق المنشورة في المجلات المفتوحة بنسبة 50% ويتضمن تصنيف «ليدن 2021» أيضاً قائمة بالمؤلفين حسب الجنس، حيث تعد جامعة الإمارات العربية المتحدة حالياً ثاني أفضل مؤسسة تعليمية بين جامعات دول مجلس التعاون الخليجي من حيث نسبة الأوراق البحثية النسائية.

ويقدم تصنيف «ليدن 2021» رؤى مهمة حول الأداء العلمي لأكثر من 1200 جامعة كبرى في جميع أنحاء العالم باستخدام مؤشرات ببليومترية مقدمة من قبل مركز الدراسات العلمية والتقنية في جامعة ليدن، حيث يزود المركز بيانات شبكة العلوم بعدد من الطرق مثل مطابقة الاقتباس لتحديد التعاون الصناعي والترميز الجغرافي للعناوين المدرجة في المنشورات ويتم إجراء تصنيف ليدن من مجموعة فرعية من شبكة العلوم أنتجتها كلاريفيت أناليتكس والتي تمثل المجلات الأكثر تأثيراً.

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