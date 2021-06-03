جامعة عجمان تنظم حفل تخريج طلبتها دفعة 2021 بيومه الأول

المصدر: عجمان - وام

احتفلت جامعة عجمان، أول من أمس، بتخريج 220 من طلبتها خلال اليوم الأول من حفل التخرج الذي يستمر ثلاثة أيام حتى الثالث من يونيو الجاري.

وهنأ الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، الطلاب الخريجين وأعضاء هيئة التدريس والموظفين على مثابرتهم وعملهم الدؤوب على الرغم من التحديات التي يمثلها وباء كورونا.

وشهد الحفل أجواء من البهجة والفرح والفخر، حيث اصطف الخريجون واحداً تلو الآخر في سياراتهم مع عائلاتهم مع صيحات التهنئة من أحبائهم، وسار الطلاب على السجادة الحمراء المؤدية إلى المسرح لتسلم شهاداتهم من مدير الجامعة.

وسيتم تكريم أكثر من 750 خريجاً ينتمون لمختلف المجالات الأكاديمية على مدى أيام حفل التخرج الثلاثة والذي يتم بثه على الهواء مباشرة على اللينك التالي:‏ www.facebook.com/ajman.university/live.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز