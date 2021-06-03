طلبة جامعة أبوظبي يستعرضون مشروعاتهم في معرض عالمي بإيطاليا

المصدر: أبوظبي - وام

تشارك جامعة أبوظبي في «المعرض البينالي للعمارة الخامس» الذي يستضيفه المركز الثقافي الأوروبي تحت شعار «زمان، فضاء، وجود» وتستمر أعماله حتى 21 نوفمبر المقبل في مدينة البندقية الإيطالية، وذلك تزامناً مع «معرض بينالي البندقية للعمارة».

ويحتفي المعرض الذي يقام كل عامين بمشروعات معمارية من مختلف أنحاء العالم وتركز على التطوير الحضري المائي والمدن الخضراء وتطوير المواد الطبيعية والجديدة والنظم والطرق الإنشائية.

ويشارك في المعرض فريق من طلبة وأعضاء هيئة تدريس قسم الهندسة المعمارية والتصميم في كلية الهندسة بجامعة أبوظبي من خلال فريق عمل «استوديو أبوظبي للعمارة العمودية» وهو معرض يهدف إلى إعادة تصور التكيف البيئي والاقتصادي للنسيج العمراني في أبوظبي.

وينضم فريق جامعة أبوظبي إلى 212 مهندساً معمارياً وفنانين وممثلي جامعات وأخصائيين في التخطيط العمراني وخبراء مهنيين يمثلون أكثر من 51 بلداً حول العالم.

ويترأس فريق جامعة أبوظبي كل من البروفيسور ناديا منجد والبروفيسور أبوستولوس كيريازيس الأستاذين المساعدين في قسم الهندسة المعمارية والتصميم، ويضم الفريق آية ديباجة وأحمد العواودة المساعدين البحثيين إلى جانب 21 طالباً وطالبة من الجامعة.

وقالت البروفيسور ناديا منجد إن المشاركة في هذا المعرض تعتبر فرصة مميزة لقسم الهندسة المعمارية والتصميم في جامعة أبوظبي، حيث يمثل منصة إبداعية لاستعراض الأفكار والتأملات التصميمية حول مدينة أبوظبي ومنظومتها العمرانية.

وأشارت إلى أن المعرض يوفر منصة لتبادل المعارف والخبرات وحرصنا على المشاركة بهدف التعلم والتفاعل مع باقي المشاركين نظراً لمكانته كنقطة وصل تجمع مختلف وجهات النظر المنبثقة عن تخصصات ومجالات مختلفة.

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