تعاون بين «حمدان التعليمية» و«إكبا» لتنمية المواهب

المصدر: دبي - البيان

عززت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز تعاونها مع المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، لتبادل المعرفة والخبرة الفنية وتنظيم برامج لتنمية المواهب وبناء القدرات.

وجاء التعاون من خلال مذكرة تفاهم تم توقيعها بحضور الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز والدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام بالإنابة للمركز وعدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

وتقضي المذكرة أن يعمل الطرفان على تطوير الأنشطة المشتركة بينهما وتعزيز التعاون في مجال رعاية الموهوبين وفق الأسس العلمية المحدّدة من قبل مؤسسة حمدان وتبادل الخبرات العلميّة والعملية بين الطرفين حسب التخصّصات والإمكانات المُتاحة لكل منهما وإقامة فعاليات مشتركة وبحث أوجه التعاون في مجالات دعم البحوث والابتكار. من جهته، قال الدكتور جمال المهيري:

«تأتي هذه المذكرة انطلاقاً من رؤية القيادة الحكيمة والتوجيهات الاستراتيجية للدولة، وحرصاً على توطيد أواصر التعاون والتنسيق بين المؤسسة والمركز الدولي للزراعة الملحية، وذلك لترسيخ علاقة الشراكة فيما بينهما والاستفادة من خبرات كل منا في جميع المجالات، مما يحقّق الأهداف الاستراتيجية لكل من المؤسسة والمركز على حد سواء وتهدف مذكرة التفاهم إلى تفعيل التعاون الاستراتيجي بين المؤسستين».

وقالت الدكتورة طريفة الزعابي: «يسعدنا في هذا اليوم توقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز أحد شركاء إكبا الاستراتيجيين، ومن خلال هذه الاتفاقية سيقدم المركز ورش عمل وبرامج تدريبية لطلبة مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار في مجال الزراعة والبحوث العلمية».

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