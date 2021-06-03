منح دراسية بنسبة 50 % من «جامعة محمد بن راشد» للممرضين

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية عن تقديم منح دراسية بنسبة 50% لطلبة الدراسات العليا الجدد في كلية التمريض والقبالة من جميع الجنسيات، لدعم أبطال خط الدفاع الأول من الكوادر التمريضية، كما كشفت عن تمديد الموعد النهائي لقبول طلبات التسجيل والتقديم في برامج الماجستير في كلية التمريض والقبالة للعام الأكاديمي المقبل حتى 27 يونيو الجاري.

وتقدم كلية التمريض والقبالة في الجامعة برامج ماجستير في علوم تمريض القلب والأوعية الدموية وتمريض الأطفال معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم في الإمارات، لتدريب الكوادر التمريضية على تقديم رعاية عالية الجودة وتطوير مهاراتهم في مجالات التمريض المتخصصة في مراكز معينة للتدريب السريري.

وشهدت البرامج العام الماضي إقبالاً ملحوظاً، حيث إن أكثر من 70% من طلاب الدفعة الأولى من مواطنات الدولة. ويمكن استكمال البرامج على مدار عام واحد عبر مسار الدوام الكامل أو عامين من الدراسة بدوام جزئي، كما يخضع الطلبة لتدريب سريري لمدة 12 أسبوعاً في مؤسسة بلفاست للرعاية الصحية والاجتماعية بأيرلندا الشمالية، في إطار شراكة تجمع بين جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية وشريكها الأكاديمي جامعة كوينز بلفاست البريطانية.

تسجيل

وتم الإعلان عن المنحة والموعد النهائي الجديد لقبول طلبات التسجيل ضمن اليوم الافتراضي المفتوح الذي عقدته كلية التمريض والقبالة للترحيب بالطلبة المرتقبين. وتعليقاً على الموضوع، قال الأستاذ الدكتور كيفين جورملي، عميد كلية التمريض والقبالة في الجامعة: «تُعدّ كلية التمريض والقبالة جزءاً مهماً من رؤية جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

والتي تتمثل في أن تصبح الجامعة محوراً عالمياً للتعليم الطبي الشامل والمبتكر ويلعب الممرضون المؤهلون دوراً أساسياً في مستقبل الرعاية الصحية في الإمارات والمنطقة، وكلنا ثقة بأن برامجنا وشراكتنا مع جامعة كوينز بلفاست ستزود الطلبة بمهارات متميزة تدعم مسيرتهم المهنية».

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