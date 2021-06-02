التربية: نتيجة فحص PCR شرط دخول المعلمين والقيادات المدرسية لاختبار الرخصة المهنية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أكدت وزارة التربية والتعليم، على أهمية إبراز نتيجة سلبية لفحص PCR قبل التقدم لاختبار الرخصة المهنية.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها بأنه على المعلمين والقيادات المدرسية وأصحاب المهن التعليمية الراغبين في التقدم لاختبار الرخصة المهنية، ان يقدموا نتيجة PCR سلبية، لا تتجاوز مدتها 48 ساعة من موعد الاختبار، وذلك وفقا للبروتوكول الصحي وتعليمات الجهات الصحية بالدولة.

وكانت الوزارة أطلقت في عام 2018 نظام الترخيص المهني للعاملين في القطاع التربوي، وهي متطلب لمزاولة مهنة المعلم لكافة معلمي المواد الدراسية، ومعلمي المواد الصفية، ومعلمي اللغات، ومن ثم أطلقت نظام ترخيص العاملين في القطاع التعليمي.

تعد رخصة المهن التعليمية متطلب لترخيص متخصصي التعليم في دولة الإمارات منذ نهاية عام 2020، وهذا سيساهم في تطوير هذه المهن وضمان أداء عالي الجودة في النظام التعليمي، كما سيزود العاملين في القطاع التعليمي بمستوى عال من المعرفة والكفاءة من أجل التنافس على مستوى العالم.

وذكرت الوزارة ان رخصة المهن المدرسية هي متطلب للعاملين بالمهن التعليمية، منها أمين المكتبة، أمين المختبر، اختصاصي الاحتياجات الخاصة، المرشد الأكاديمي المهني، اختصاصي التوجيه والإرشاد بالإضافة لمساعد المعلم، ورخصة القيادات المدرسية وهي متطلب مزاولة أية مهنة متعلقة بالقيادات المدرسية كمدير مدرسة أو نائب مدير المدرسة.



إجراءات معادلة تصديق

وحددت إدارة تراخيص المهن التعليمية إجراءات معادلة وتصديق شهادات المعلمين موضحة الفرق فيما بينهم، وبينت أن التصديق هو تصديق الوثائق والمؤهلات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الخاص المعتمدة المرخصة من الوزارة داخل الدولة. وتشمل 10 خطوات وهي إنشاء حساب وتسجيل الدخول على الموقع، ومن ثم تعبئة الطلب إلكترونيا، وإكمال عملية الدفع، واستلام المعاملة والتدقيق على الوثائق وحفظ بيانات الطلب في البرنامج الإلكتروني.

بالإضافة إلى التصديق على الوثائق والمؤهلات العلمية والتوقيع عليها من قبل موظف المركز، وفي حال كانت المعاملة تحتاج إلى مراسلة يقوم الموظف بمراسلة الملحقيات الثقافية وسفارات الدولة في الخارج، ومن ثم تلقي الرد، وإرساله لمؤسسات التعليم العالي المعتمد داخل الدولة لاستكمال إجراءات قبول الطالب، ويتم اتخاذ قرار بشأن المعاملة (تصديق/اعتذار)، ومن ثم إنجاز المعاملة وإبلاغ مراكز خدمة العملاء إلكترونيا، وتسليم جميع ملفات التصديق لموظف "إمبوست" مع تقرير بعدد المعاملات المنجزة او للمتعامل مباشرة.

اما عن خدمة معادلة المؤهلات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي المعتمدة خارج الدولة، مقارنةً بالسلم التعليمي في الدولة مع التأكد من صحة هذه المؤهلات واعتماد المؤسسة المانحة للمؤهل، ومدى مطابقة المؤهل للمعايير المطبقة من قبل الوزارة والمعايير المتعارف عليها عالمياً، فتتمثل خطوات اتمام المعاملة في الخطوات ذاتها المذكورة للتصديق باستثناء تعبئة الطلب الكترونيا وزيارة مركز سعادة المتعاملين، وتقديم الوثائق المطلوبة.

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