«العلوم والتقنية بالفجيرة» تعرض برامج تواكب سوق العمل في معرض التخصصات الأكاديمية

المصدر: الشارقة - البيان

أكد الدكتور سامح خميس مدير إدارة القبول والتسجيل بجامعة العلوم والتقنية في الفجيرة أن برامج كليات الجامعة مصممة، لتواكب سوق العمل في الإمارات، وتطرح من خلالها حزمة برامج للعام الدراسي المقبل، مشيراً إلى أن الجامعة تضم تخصصات فريدة معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي.

جاء ذلك خلال الجلسة المسائية، التي نظمتها مكتبة دبا الحصن، أول من أمس، ضمن جلسات الدورة الثالثة من معرض التخصصات الأكاديمية، التي تنظمها مكتبات الشارقة العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب افتراضياً في الفترة بين 29 مايو و3 يونيو الجاري، عبر منصة التواصل المرئي «زووم»، بمشاركة طلاب المرحلة الثانوية والراغبين في استكمال دراستهم الجامعية والراغبين بالدارسة في دولة الإمارات.

أدار الجلسة الدكتور طارق ضياء الدين شاهين، عضو هيئة التدريس بالجامعة ومشرف مكتب الخريجين، واستهلها بعرض فيديو تضمن جولة افتراضية في أروقة وأقسام جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة، ومن ثم تطرق مدير القبول والتسجيل بالجامعة سامح خميس إلى كل البرامج الدراسية للكليات وأهم المتطلبات للالتحاق بها، على مستوى النسب المئوية المطلوبة كونها حداً أدنى لخريجي الثانوية العامة، وكذا الاشتراطات المتعلقة ببعض الأقسام التي تتطلب اجتياز اختبارات، أو الحصول على درجات نجاح محددة في بعض المواد، مثل الرياضيات، والفيزياء، واللغتين العربية والإنجليزية.

وأوضح مدير القبول والتسجيل بالجامعة أن كلية الهندسة والتكنولوجيا تضم أقسام الإلكترونيات والاتصالات، والقوى والطاقة المتجددة، وإدارة المشاريع الإلكترونية، ونظم المعلومات والأمن السيبراني، وتحليل البيانات، وأخيراً قسم التصميم الداخلي، كما استعرض الأقسام في كلية الإنسانيات والعلوم، التي تضم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية، وعلم النفس، والعلاقات العامة والإعلام، إلى جانب كلية إدارة الأعمال، وكلية القانون، وكلية والعلوم الصحية، وكلية طب الأسنان.

وأشار مدير القبول والتسجيل بالجامعة إلى فرص العمل التي يحظى بها خريجو هذه الأقسام وخياراتها المختلفة في الإمارات، على مستوى الصناعات الإلكترونية والحاسوب وأمن المعلومات وتحليل البيانات والتصميم الداخلي، إلى جانب التخصصات الصحية والصيدلانية والقانونية والإدارية والإعلامية، سواء في القطاع الحكومي أو الأهلي، أو من خلال إنشاء مشروعات خاصة بعد التخرج.

تفاصيل

وتحدث في الجلسة عدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس في كليات الجامعة، حول التفاصيل المتعلقة بتخصص ومسار الدراسة في كل قسم، وفرص ومجالات العمل المحتملة للخريجين، ومن بين المتحدثين الأستاذة علا سما من قسم التصميم الداخلي بكلية الهندسة، والدكتور هيثم المسيري من كلية الهندسة والتكنولوجيا، والمهندسة لمياء حسين من مختبرات كلية الهندسة، والدكتور عامر مجيد من قسم الإلكترونيات والاتصالات، والدكتور عبدالله الأمين من كلية إدارة الأعمال، والدكتور فيصل المطالقة من قسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية، والدكتور أحمد الشافعي من قسم علم النفس، والدكتور خالد خلف من قسم العلاقات العامة والإعلام، والدكتور أحمد جمال من كلية طب الأسنان، والدكتور خلف المحمد من كلية القانون.

كما تحدث مدير الجلسة الدكتور طارق ضياء الدين شاهين عن كلية الصيدلة والعلوم الصحية.

وإلى جانب مقاطع الفيديو التوضيحية حول مرافق الجامعة وأقسامها، والتي تم بثها خلال الجلسة، تحدثت الطالبة سارة اليماحي عن انطباعاتها حول بيئة الحياة التعليمية في جامعة العلوم والتقنية بالفجيرة، وما تحتويه من مرافق ومختبرات، وما يمتاز به أساتذة الجامعة من سعة أفق، وإتاحة تبادل وجهات النظر مع الطلاب.

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