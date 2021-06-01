زكي نسيبة يُكرّم الطالبات الفائزات بجائزة المناظرة الشبابية الافتراضية

المصدر: العين - البيان

كرّم معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، في مكتبه بجامعة الإمارات صباح أمس، الطالبات الفائزات بجائزة المناظرة الشبابية الافتراضية التي نظّمتها أخيراً المؤسسة الاتحادية للشباب- مركز شباب دبي بالتعاون مع مجموعة متميزة من المحكمين المختصين.

وكانت الطالبات مريم سعيد الكعبي، بلقيس سعيد الشحي وسلمى حاجي الظنحاني، قد شاركن في مناظرة على منصة «زووم» عن أساليب الحياة الصحية بعنوان (هل تكتفي بالحمية الغذائية للوصول للوزن المثالي أم ترى ضرورة ممارسة الرياضة)؟ والتي هدفت إلى استعراض آراء الشباب حول أساليب الحياة الصحية، وصقل مهاراتهم في الحوار، وتعزيز قدرتهم على الإقناع، وتمكنهّم من التعرّف على الأبحاث والدراسات التي من شأنها دعم آرائهم، وتقديم النصائح لتفادي الأخطاء الشائعة من وجهة نظر الفرق المختلفة.

واختتم معاليه: «أنتن حقاّ مبعث فخر لنا، والصورة النموذجية الرائدة للفتاة الإماراتية التي تتطلّع إلى المساهمة في مسيرة التنمية وخدمة الوطن وأن تكون اللبنة الأولى في مستقبل مشرق لدولة الإمارات.

وأتطلّع قُدماً لمتابعة إنجازاتكن وتميّزكن العلمي والعملي، وتحقيق طموحات الجامعة في خلق جيل واع ومبدع، يخدم وطنه وأمته، ويواكب رؤية القيادة في ريادة الحاضر والمستقبل».

إنجاز

ثمّن معالي زكي نسيبة إنجاز طالبات جامعة الإمارات اللاتي جعلن التفوّق والتميّز والإبداع في إبراز قدراتهن العلمية المعيار الأول لتحقيق تطلعاتهن المستقبلية، وحرصهن على أن يكنّ دائماً الصورة الزاهية المُضيئة لوطنهن.

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