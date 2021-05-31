جامعة عجمان تخرّج دفعة عام 2021 من السيارات

المصدر: عجمان - البيان

تنظم جامعة عجمان، حفل تخريج مميز من داخل السيارات، لعدد 766 من طلبتها في برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، ولمدة ثلاثة أيام، تمتد من 1 إلى 3 يونيو، وفي تمام الساعة 7 والنصف مساءً، وسط أجواء احتفالية ممتعة، وبحضور عدد كبير من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وتواصل جامعة عجمان تخريج طلبتها من خلال السيارات، للمرة الثانية على التوالي، للتأكيد على أحقية حصول الطلبة على احتفاء مميز، تقديراً لجهودهم الأكاديمية طوال السنوات الماضية، ودعماً لقدراتهم في التغلب على التحديات الحالية على كافة المستويات.

يذكر أنه سيتم بث حفل تخريج دفعة عام 2021، مباشرة، عبر صفحة الجامعة على فيسبوك:

www.facebook.com/ajman.university/live

ولضمان سلامة الطلبة والحاضرين، وحفاظاً على الإجراءات الوقائية، سيُطلب من الجميع إجراء فحص كوفيد 19، وهو متوفر مجاناً داخل الحرم الجامعي، في مركز الشيخ زايد للمعارض والمؤتمرات.

علامات

وتقوم الجامعة بتسليم زي التخرج مسبقاً للخريجين، بالإضافة إلى قناع للوجه، الذي حُفر عليه شعار جامعة عجمان، وملصقاً يضعونه على الزجاج الأمامي لسياراتهم، يحمل الرقم التسلسلي الخاص بالمواقف المحددة لهم. ومع بدء الحفل، سيتبع الطلبة العلامات الإرشادية المؤدية إلى مبنى الجرف 2، حيث يقام الحفل.

وعبّر الدكتور كريم الصغير مدير الجامعة، عن فخره بالخريجين، قائلاً: «تهدف هذه المناسبة المميزة، إلى الاحتفاء بنجاح وتفوق طلبة الجامعة، الذين لم يجتهدوا في دراستهم وحسب، بل وأظهروا إصراراً وعزيمة على تحقيق طموحاتهم، رغم الظروف الصعبة التي نمر بها. إن ارتداء خريجي دفعة عام 2021، لزي التخرج، هو بمثابة درع في وجه معركتنا مع الوباء المستجد. وهذا ما يجعلهم يستحقون كل التقدير».

وأضاف د. الصغير: مبارك لجميع الخريجين وأسرهم. وإذا تعلمنا درساً واحداً من الموقف الظروف الحالية الصعبة، فهو إظهار التعاطف والرحمة، واستخدام قوتنا ومواهبنا بأفضل طريقة ممكنة.

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