تعرف على موعد انطلاق العام الدراسي المقبل

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

حسب التقويم المدرسي المعتمد من المجلس الوزاري للتنمية، ينطلق العام الدراسي المقبل (2022/2021)، في 29 من أغسطس المقبل، لكافة مدارس الدولة الحكومية والخاصة بكافة مناهجه.

وحدد التقويم إجازة الشتاء من 12حتى 30 ديسمبر2021، وإجازة الربيع: 27 مارس - 14 أبريل2022، فيما حدد إجازة نهاية العام الأكاديمي، على أن لا تتجاوز مدتها 8.2 أسابيع.

وأكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أنها ستعلن السيناريوهات المتبعة لبداية وطبيعة العام الدراسي المقبل، وفق خطة متكاملة وفقا للوضع الصحي لجائحة «كوفيد - 19».

وتعلن المؤسسة عن هيكلها التنظيمي في شهر يوليو المقبل، عقب انتهاء العام الدراسي وبدء إجازة الطلبة والكوادر الإدارية والتعليمية في المدارس الحكومية في الدولة، لافتةً إلى أن الأولوية حالياً، هي التركيز على امتحانات نهاية العام الدراسي وما يسبق ذلك من استعدادات تقنية ولوجستية وتنظيمية، بالإضافة إلى الجانب التعليمي المتعلق بإنجاز ما تمّ تحديده من مقررات دراسية للطلبة في جميع المراحل التعليمية، وما يتبع ذلك من حصر للدرجات ورفعها على النظام الإلكتروني وإعلان النتائج.

ووضعت المؤسسة خطة متكاملة تتضمن سيناريوهات طرق التعليم للعام الأكاديمي 21-22، مع مراعاة وضع جائحة كوفيد-19، على أن تعلن عن السيناريو المتبع قبيل انطلاقة العام الأكاديمي وبالتنسيق مع الجهات الاتحادية المختصة، واضعة في أعلى قائمة أوليات مصلحة وسلامة الطلبة والفريق المباشر العامل في المدارس الحكومية، مع عملها على توفير أفضل عمليات التعليم والتعلم للطلبة.

وستتولى مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عملية تحسين جودة المدارس الحكومية وخلق منظومة متطورة لإنشاء وإدارة وتشغيل وإغلاق المدارس ورياض الأطفال، وتعزيز فعالية قطاع التعليم الحكومي في جميع أنحاء الدولة.

من جهتها ستقوم وزارة التربية والتعليم بضمان الجودة والرقابة على جميع المدارس، ومهام الإشراف والتنسيق مع الجهات/ الهيئات التعليمية المحلية في إمارة أبوظبي، ودبي والشارقة، والإشراف على عمليات مدارس القطاع الخاص في بقية الإمارات. وستتعاون جميع هذا الجهات فيما بينها ومع الوزارة من خلال شراكات استراتيجية لضمان تقدم وتطوير منظومة التعليم والتعلم في الدولة.

وأكدت المؤسسة في لقائها مع الصحافيين بإيمانها بروح الفريق الواحد والشفافية والعطاء الغير المحدود في المؤسسة، وكلها ثقة أنها ستعمل على التغلب على آثار جائحة كوفيد-19 والعودة للحياة الطبيعية في أسرع وقت ممكن، وتتابع تقديم أفضل الخدمات والمبادرات والمشاريع للطلبة في المدارس الحكومية في الدولة.

وبالنسبة لآلية وطرق التعليم خلال العام الأكاديمي 21-22، ستتابع المؤسسة وضع الخطط والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الشأن ومراقبة وضع الجائحة عن كثب، وبناء عليه ستعلن عن الآلية مع إقترابها من نهاية الإجازة الصيفية القادمة.

وتتولى المؤسسة عملية وضع الإمتحانات والإشراف عليها وعلى نتائجها، بدء من إمتحانات نهاية العام الأكاديمي 20-21.

ووضعت المؤسسة الخطط اللازمة المرتبطة بإدارة الإمتحانات لناحية توقيتها وأسئلتها وطرق إجرائها والمقاييس المتبعة بشكل يتوافق مع مصلحة الطلبة ومتطلبات المرحلة لناحية التركيز على معارف الطلبة والمهارات المكتسبة خلال العام الدراسي.

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