كليات التقنية العليا تطرح 71 برنامجاً دراسياً في 6 تخصصات

المصدر: الشارقة - البيان

أكدت كليثم عبدالله أخصائية الخدمات الأكاديمية في كليات التقنية العليا، أن الكليات تطرح 71 برنامجاً دراسياً في الفصل الدراسي المقبل 2021-2022، ضمن 6 تخصصات رئيسة وهي: إدارة الأعمال، وعلوم الكمبيوتر والمعلومات، والتربية، وتكنولوجيا الهندسة، والعلوم الصحية، والإعلام التطبيقي.

جاء ذلك في الجلسة الثانية التي شهدتها الدورة الثالثة من معرض التخصصات الأكاديمية، والتي تنظمها مكتبات الشارقة العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب افتراضياً في الفترة بين 29 مايو الجاري و3 يونيو المقبل، وذلك عبر منصة التواصل المرئي «زووم» بمشاركة طلاب المرحلة الثانوية والراغبين في استكمال دراستهم الجامعية والراغبين في الدارسة في دولة الإمارات.

وأوضحت كليثم عبدالله في الجلسة التي عقدتها مكتبة وادي الحلو بالتعاون مع كليات التقنية العليا فرع الفجيرة أمس (السبت) تحت عنوان «الاختبارات الوطنية القياسية» أن كلية الفجيرة للطالبات تطرح برنامج تكنولوجيا الهندسة والعلوم – الهندسة الميكانيكية والكهربائية، وبرنامج علوم الكمبيوتر والمعلومات - الشبكات الإلكترونية والأمن والأنظمة الجنائية وتطوير التطبيقات، وبرنامج إدارة الأعمال – المحاسبة وإدارة الجودة وإدارة السياحة، وبرامج العلوم الصحية - التمريض والتصوير والأشعة، وبرنامج التعليم – التربية (التعليم للمرحلة التمهيدية)، وبرنامج الاتصال التطبيقي - الاتصال المؤسسي والتصميم الغرافيكي وإنتاج الفيديو.

أما في ما يتعلق بكلية الفجيرة للطلاب، فذكرت عبدالله أن كليات التقنية العليا تطرح برنامج تكنولوجيا الهندسة والعلوم – الهندسة الميكانيكية والكهربائية، وبرنامج علوم الكمبيوتر والمعلومات – الشبكات والأمن والأنظمة الجنائية وتطوير التطبيقات، وبرنامج إدارة الأعمال – اللوجستية وإدارة التوريد، لافتاً إلى أن هذه البرامج تعتمد على عدد الطلبة المتقدمين.

وتحدثت أخصائية الخدمات الأكاديمية في كليات التقنية العليا عن متطلبات الالتحاق بالفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2021- 2022 وشروط القبول في الكليات من خلال الاختبارات القياسية الوطنية، مشيرة إلى أن برامج الكلية تُطرح وفق مسارين الأول (المسار المسرع – برامج البكالوريوس التطبيقي) والثاني (المسار التطبيقي – برامج الدبلوم والدبلوم العالي).

وركزت على أن اختبار «emsat» ضروري جداً لقبول الطلبة الراغبين في الالتحاق بالكلية، واستعرضت العلامات المطلوبة حداً أدنى في هذا الاختبار لخريجي الثانوية العامة في كل من مساري النخبة والمتقدم، في اللغة العربية لبرنامجي التربية والصيدلة، والرياضيات، ومواد الكيمياء والفيزياء والأحياء، واللغة الإنجليزية، كما استعرضت معدلات الثانوية العامة المطلوبة لجميع البرامج المطروحة أمام الطلبة الخريجين في المستويين المتقدم والعام.

وخصصت كليثم عبدالله الجزء الأكبر من الجلسة لتساؤلات واستفسارات الطلبة المشاركين والتي شملت الكثير من التفاصيل المرتبطة بآليات التقديم لاختبارات «emsat» ومواعيدها وطرائق التسجيل بالكليات ومواعيدها وآليات القبول وحجم الشواغر المتوافرة في مختلف التخصصات.

يشار إلى أن معرض التخصصات الأكاديمية يستهدف زيادة معارف الطلاب المشاركين بالتخصصات الأكاديمية المتوافرة، والمهارات والوظائف المرتبطة بها، وذلك بمشاركة 13 جامعة وكلية ومعهداً في دولة الإمارات تساهم في الإجابة عن التساؤلات حول مختلف التخصصات وطبيعة العمل بها مستقبلاً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز