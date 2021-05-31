كليات التقنية العليا تطرح 71 برنامجاً دراسياً في 6 تخصصات

المصدر: الشارقة - البيان

أكدت كليثم عبد الله، أخصائية الخدمات الأكاديمية في كليات التقنية العليا، أن الكليات تطرح 71 برنامجاً دراسياً خلال الفصل الدراسي المقبل 2021-2022، ضمن 6 تخصصات رئيسة هي، إدارة الأعمال، وعلوم الكمبيوتر والمعلومات، والتربية، وتكنولوجيا الهندسة، والعلوم الصحية، والإعلام التطبيقي.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية التي شهدتها الدورة الثالثة من معرض التخصصات الأكاديمية، التي تنظمها مكتبات الشارقة العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب افتراضياً في الفترة بين 29 مايو الجاري و3 يونيو المقبل، وذلك عبر منصة التواصل المرئي «زووم» بمشاركة طلاب المرحلة الثانوية والراغبين في استكمال دراستهم الجامعية والراغبين بالدراسة في دولة الإمارات.

وأوضحت كليثم عبد الله خلال الجلسة التي عقدتها مكتبة وادي الحلو بالتعاون مع كليات التقنية العليا فرع الفجيرة (السبت) تحت عنوان «الاختبارات الوطنية القياسية»، أن كلية الفجيرة للطالبات تطرح برنامج تكنولوجيا الهندسة والعلوم – الهندسة الميكانيكية والكهربائية، وبرنامج علوم الكمبيوتر والمعلومات – الشبكات الإلكترونية والأمن والأنظمة الجنائية وتطوير التطبيقات، وبرنامج إدارة الأعمال – الحاسبة وإدارة الجودة وإدارة السياحة، وبرامج العلوم الصحية – التمريض والتصوير والأشعة، وبرنامج التعليم – التربية (التعليم للمرحلة التمهيدية)، وبرنامج الاتصال التطبيقي– الاتصال المؤسسي والتصميم الغرافيكي وإنتاج الفيديو.

أما في ما يتعلق بكلية الفجيرة للطلاب، فذكرت عبد الله أن كليات التقنية العليا تطرح برنامج تكنولوجيا الهندسة والعلوم – الهندسة الميكانيكية والكهربائية، وبرنامج علوم الكمبيوتر والمعلومات – الشبكات والأمن والأنظمة الجنائية وتطوير التطبيقات، وبرنامج إدارة الأعمال – اللوجستية وإدارة التوريد، لافتاً إلى أن هذه البرامج تعتمد على عدد الطلبة المتقدمين.

وتحدثت أخصائية الخدمات الأكاديمية في كليات التقنية العليا عن متطلبات الالتحاق بالفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2021- 2022 وشروط القبول في الكليات من خلال الاختبارات القياسية الوطنية، مشيرة إلى أن برامج الكلية تُطرح وفق مسارين الأول (المسار المسرع – برامج البكالوريوس التطبيقي) والثاني (المسار التطبيقي – برامج الدبلوم والدبلوم العالي).

وركزت على أن اختبار الـ «emsat» ضروري جداً لقبول الطلبة الراغبين بالالتحاق بالكلية، حيث استعرضت العلامات المطلوبة كحد أدنى في هذا الاختبار لخريجي الثانوية العامة في كل من مساري النخبة والمتقدم، في اللغة العربية لبرنامجي التربية والصيدلة، والرياضيات، ومواد الكيمياء والفيزياء والأحياء، واللغة الإنجليزية، كما استعرضت معدلات الثانوية العامة المطلوبة لجميع البرامج المطروحة أمام الطلبة الخريجين في المستويين المتقدم والعام.

وخصصت كليثم عبد الله الجزء الأكبر من الجلسة لتساؤلات واستفسارات الطلبة المشاركين، والتي شملت الكثير من التفاصيل المرتبطة بآليات التقديم لاختبارات الـ «emsat» ومواعيدها وطرق التسجيل بالكليات ومواعيدها وآليات القبول وحجم الشواغر المتوفرة في مختلف التخصصات.

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