تكريم 26 من المدارس والحضانات الصديقة للطفل

المصدر: الشارقة - البيان

كرّم مكتب الشارقة صديقة للطفل، التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، 26 مدرسة وحضانة من المشاركين في المرحلة التجريبية لمشروع «مدارس وحضانات صديقة للطفل»، الذي أطلقه المكتب في أغسطس 2019 بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» وبالشراكة مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومجلس الشارقة للتعليم.



جاء ذلك خلال حفل افتراضي (عن بعد) نظمه المكتب، صباح أمس، وشهد تكريم 13 مدرسة خاصّة و13 حضانة حكوميّة نجحت في استكمال متطلبات المرحلة التجريبيّة من المشروع، وذلك بحضور الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا، الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، والدكتورة حصة خلفان الغزال، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل، وساجي ثوماس، مدير حماية الطفل بمكتب اليونيسف بمنطقة الخليج، وعلي الحوسني، مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومحمد الملا، أمين عام مجلس الشارقة للتعليم، إلى جانب حضور مديري المدارس والحضانات المشاركة.



واستهدف المشروع في مرحلته التجريبيّة الحضانات الحكومية، والمدارس الخاصة في إمارة الشارقة، وذلك من أجل تشجيعها على تعزيز حقوق الطفل في البيئة التعليميّة بما يؤثر عليه كمتعلم ومستفيد رئيس من التعليم، في حين يسعى المشروع خلال مراحله المقبلة إلى تعميم أهدافه على جميع المدارس والحضانات الحكومية والخاصة، إلى جانب العمل على دمج الطلاب من مختلف القدرات والاحتياجات الخاصة في المسار التعليمي العام.

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