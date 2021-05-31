40 ألف طالب في 43 مدرسة خاصة يختبرون «جي إل» للتقدم الدراسي

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

مع اقتراب نهاية العام الدراسي الجاري، بدأ العديد من المدارس الخاصة، بإجراء اختبارات «جي إل» (GL)، للتقدّم الدراسي، في 2 مايو، حيث تستمر حتى 17 يونيو، وتكتسب هذه الاختبارات أهمية كبرى هذا العام، في ظل تأثيرات جائحة كوفيد 19 في قطاع التعليم، فهي تعتبر مؤشراً واضحاً لتداعيات الأزمة، ومدى تأثيرها في تقدم الطلاب الأكاديمي.



وكشفت أماندا كلارك المديرة الدولية لمؤسسة «جي إل إديوكيشن»، في تصريح خاص لـ «البيان»، أن 40 ألف طالب من كافة المدارس التابعة لمجموعة جيمس للتعليم، سيخضعون للاختبارات هذه العام، مشددة على أهميتها، في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وما شهدناه من انقطاعات وتقلبات وتأثيرها في صحة الطلاب النفسية.



وتنشر المؤسسة الدولية «جي إل إديوكيشن»، مجموعة من التقييمات البنائية، والاستبيانات والمتابعات للاحتياجات التعليمية للطلاب، بهدف تزويد المعلمين حول العالم، ببيانات تساعدهم على تقييم أداء الطلاب في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، وتحصيلهم لبعض المهارات الأساسية، وتحديد الفجوات، ودعمهم، وضمان تحقيقهم لكامل إمكاناتهم والنجاح.



ويخضع الطلاب من الصف الثالث إلى التاسع، أو من الصف الرابع إلى العاشر، في المدارس التي توفر المنهاج البريطاني، لاختبارات GL في نهاية العام الدراسي من كل عام.



ضرورة



ولفتت كلارك إلى أن الجميع يدرك المخاوف المتعلقة بالآثار السلبية في مسيرة الطلاب التعليمية، بسبب الانتقال للتعلم عن بعد، والغياب الطويل عن البيئة المدرسية، ولكن المرونة التي أبدتها المدارس، وإبداع المعلمين وكفاءتهم وقدرتهم على التأقلم مع هذا الوضع، وإثبات الطلاب قدرتهم على التعافي، فاق التوقعات، مشددة على ضرورة حضور الطلاب الذين لا يزالون يتعلمون عن بعد إلى المدرسة، في الظروف المناسبة، والخضوع لاختبارات GL.



وذكرت كلارك أن 2.5 مليون طالب وطالبة في العالم، خضعوا لامتحان التقدم الدراسي عام 2020، مشيرة إلى أن الدراسات التي أجرتها المؤسسة، أظهرت تراجع نتائج مواد الرياضيات والعلوم، مقارنة بعام 2019، فيما شهدت نتائج اختبارات القراءة ارتفاعاً، مع بعض الفروق بين الطلاب، ما يشير إلى أن ازدهار بعض الطلاب أثناء التعلم عن بعد، رافقته معاناة آخرين بشكل واضح.





مقارنة



من جانبه، ذكر أكرم طارق مدير مدرسة جيمس فاوندرز المزهر، أن اختبارات GL وCAT4، تعتبر جزءاً من معايير الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، فهي تساعدنا على قياس أداء الطلاب في عدد من المواد الدراسية، مثل (الإنجليزية والرياضيات والعلوم)، بشكل دقيق، ومقارنته بالمتوسط الوطني، كما تتيح لنا متابعة تقدمهم عاماً بعد عام، لنقيّم ونعدّل مناهجنا التعليمية، وأسلوب تدريسنا، بما يلبي حاجاتهم، لافتاً إلى أن الاختبارات تسهم في إبقاء المدرسة على اطلاع مستدام بتقدم الطلاب، وخلق فرص من شأنها تحسين مسيرتهم التعليمية، من خلال المقارنة بين نتائج الاختبارات، لمعرفة ما إن كان أداء الطالب أو الطالبة يتوافق مع قدراتهم، وتحديد أي فجوات في هذا الخصوص.





وأضاف طارق أن المدرسة وضعت خطة لضمان تأقلم جميع الطلاب مع الوضع الجديد، سواء كانوا يحضرون الحصص في حرم المدرسة، أو يتبعون نموذج التعلم عن بعد، ودعمهم بشكل كامل للتحضير لاختبارات GL، والخضوع لها، في ظل التطورات المتسارعة التي نشهدها، موضحاً أن الخطة تتضمن توفير دروس إضافية خاصة، والتخطيط للمحتوى والمهارات والمعارف اللازمة، إلى جانب ضمان حصولهم على الدعم العاطفي، لتحقيق النجاح، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.



اختبارات جوهرية



وأكد كريم مورسيا مدير مدرسة جيمس البرشاء الوطنية، التزام المدرسة بدعم رؤية الإمارات، المتمثلة بإكمال 90 % على الأقل من الطلاب الإماراتيين تعليمهم الثانوي، وزيادة نسبة الطلاب الذين يواصلون دراستهم الجامعية، خصوصاً أن 78 % من طلابنا إماراتيون، وتعتبر اختبارات GL جوهرية لمدرستنا، لأنها جزء أساسي لقياس نتائج الطلاب الأكاديمية، ومقارنتها بمختلف المعايير الوطنية والدولية.





ولفت مورسيا إلى أن توقعات المدرسة مرتفعة بالنسبة لنتائج الطلاب، ونسعى دائماً إلى مقارنة أدائهم لناحية المهارات والمعارف المكتسبة بأقرانهم على المستوى الدولي، والتدخل حيث يلزم، بهدف تعزيز قدراتهم، مضيفاً أن المعلمين والإداريين عدلوا مخططات المنهاج التعليمي، للتأكد من فهم الطلاب لاختبارات التقدّم الدراسي، وتحديد المواضيع والمجالات التي يحتاجون فيها لتدريس ودعم إضافيين.





أمل في العودة





وذكر جوناثان داي مدير مدرسة ويسجرين الدولية، أن البعض يشكك بدقة نتائج اختبارات GL ومصداقيتها، حيث إن عدداً من الطلاب لا يزال يتبع نموذج التعلم عن بعد، أو التعليم الهجين، ولا يمكن، بالتالي، مقارنة أدائهم بالطلاب الذين يحضرون الحصص في المدرسة، مشدداً على ضرورة أن يقوم القائمون على الاختبارات، بمواءمتها مع الواقع التعليمي الجديد، في حال استمرت ذلك للعام الدراسي الجديد 2021-2022، ولكن كلنا أمل أن جميع طلابنا سيعودون إلى مقاعد الدراسة قريباً.





اختبار تجميعي





وأشار نافيد إقبال مدير مدرسة جيمس متروبول، إلى أن المدرسة استفادت من الاختبارات التي أجريت في الصفوف، فهي جزء مهم من عملية التقييم، وتؤدي دورها المنشود، كاختبار تجميعي لمتابعة تقدم الطلاب في نهاية العام، وتوفير المعلومات اللازمة للمعلمين حول التقدم الذي يحرزه الطلاب، والفجوات التعليمية التي تواجههم، كما وفرت خيارات عدة للطلاب الذين يتعلمون عند بعد، منها إمكانية الخضوع للامتحان في المنزل، أو حضور عدد محدد منهم إلى موقع الاختبارات خلال عطلة الأسبوع، مع المحافظة على التباعد الاجتماعي، وإتاحة الوقت اللازم للتعقيم.

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