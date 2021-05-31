«الإمارات للتعليم» تختبر الأبطال الرقميين من طلبة المدارس

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

تعكف مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، على اختيار سفراء التغيير والأبطال الرقميين من طلبة المدارس، وتحديداً من أصحاب أفضل الممارسات، ومبادرات التعلّم الإلكتروني من جميع مدارس الدولة.

وبدأت أمس إجراء المقابلات للطلبة المرشحين لسفراء «الأبطال الرقمين» وذلك عبر برنامج التيمز من خلال اتصال خاص مع منسق المبادرة، ويتولى المنسق إضافة الطالب مباشرة، وحددت المؤسسة 6 ضوابط لإجراء المقابلات، حيث يحق لمنسق المبادرة فقط التواجد مع الطالب ولكن دون المشاركة في النقاش أو العرض، وسمحت للطالب بنحو 15 دقيقة شاملة العرض والمناقشة في مدى معرفة الطالب بأدوات ومنصات التعلم الذكي والنضج الإلكتروني، والمهارات الشخصية، التي يتميز بها الطالب.

وشددت على إلزامية فتح الكاميرا من جهة الطالب أثناء المقابلة، وإبراز هوية الطالب، ومن ثم سيتم تسجيل المقابلة وستستخدم فقط لغرض التقييم والتوثيق، وترسل جميع العروض المقدمة من قبل الطلاب بعد العرض مباشرة عبر البريد الإلكتروني.

وسمحت بمشاركة 8 طلاب من كل مدرسة بالنسبة للأبطال الرقميين، وطالب واحد على مستوى كل مجلس أو نطاق بالنسبة لسفراء التغيير، وجاء إطلاق تلك المبادرة لتعزيز منظومة التعليم والتعلم من خلال استخدام التقنيات الحديثة لتطوير مستوى التعلّم الرقمي لدى الطلاب بحلول نهاية العام الأكاديمي.

وتهدف المبادرة لتعزيز النضج الإلكتروني والمهارات القيادية لدى الطلاب، وتطوير استخدام المنصات التعليمية المختلفة لبرنامج التعلّم الذكي، ورفع الوعي وتعزيز مبدأ المواطنة الرقمية والأمن الإلكتروني بمختلف وسائل التعليم الإلكتروني، بالإضافة إلى بث روح التنافس بين الطلاب في المدرسة الإماراتية، وتشجيعهم وتحفيزهم على التميز.

شروط

وحددت المؤسسة شروط اختيار الأبطال الرقميين، وهي: أن يتحلى الطالب بروح التعاون والمبادرة، وأن يكون على إلمام باستخدام منصات التعلّم الذكي والتعامل مع المشاكل التقنية، وأن تكون لديه ممارسات متميزة على مستوى المدرسة، ومحباً للتحدي، وأن يتحلى بمهارات الإلقاء والتعامل مع الآخرين، أما آلية اختيارهم، فتتم من خلال تقييم داخلي لخبرات الطلبة في استخدام الأنظمة المختلفة، بالإضافة إلى تقييم داخلي للطلبة بنهاية الفصل الثالث من قبل إدارة المدرسة، ومن ثم تقييمهم من قبل اختصاصيي التعلم الذكي.

تقييم

أما شروط اختيار سفراء التغيير، فهي أن يحقق الطالب جميع مهام الأبطال الرقميين، وأن تكون لديه مبادرة متميزة على مستوى المدرسة، وأن يتميز بالروح القيادية، وبالنسبة لآلية اختيارهم، فمن خلال تقييم داخلي لإنجازاتهم بنهاية الفصل الثالث قبل أن يتم تقييمهم من قبل اختصاصيي التعلم الذكي، وعرض أعمال الأبطال الرقميين نهاية الفصل الثالث ويتم تقييمها من قبل اختصاصيي التعلم الذكي المشرفين على المبادرة واختيار الأفضل لترشيحهم للمقابلات.

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