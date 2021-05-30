"الشارقة للتعليم الخاص" تصدر تعميماً ينظم مسألة تسديد الرسوم المدرسية

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أصدرت هيئة الشارقة للتعليم الخاص تعميماً تؤكد فيه ضرورة التزام المدارس بكافة الإجراءات والتعليمات الصادرة رسمياً عنها، فيما يتعلق بعدم جواز فصل الطالب، أو حرمانه من دخول الامتحان، أو إيقافه عن ممارسة حقه في التعليم، بسبب التأخر في سداد الرسوم الدراسية المستحقة.

وأكد علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أن العلاقة بين جميع أطراف العملية التعليمية هي علاقة تشاركية، تجمعها أهداف واحدة، وتسير وفق نظم محددة تقودها من أجل الوصول إلى تلك الأهداف، بما يضمن حقوق الجميع، سواء أكانت المدارس أو الطلبة، ويعزز من مكانة المؤسسات التعليمية كبيئة مواتية وصحية لتلقي العلوم ونشر المعرفة، والارتقاء بقدرات الطلبة، ومواصلة تطوير مهارات وخبرات الكوادر التعليمية، والكوادر الوظيفية بمختلف تخصصاتها ، مشددا على ضرورة التزام المدارس بكافة الإجراءات والتعليمات الصادرة رسمياً عن الهيئة فيما يتعلق بعدم جواز فصل الطالب، أو حرمانه من دخول الامتحان، أو إيقافه عن ممارسة حقه في التعليم، بسبب التأخر في سداد الرسوم الدراسية المستحقة، سواء للطلبة الذين يتلقون التعليم عن بعد، أو لطلبة التعليم المباشر، والتعامل بمرونة مع أولياء الأمور فيما يتعلق بهذا الشأن.



حق

وأضاف أن من حق إدارات المدارس المطالبة بمستحقاتها من الرسوم المدرسية، باستخدام الأساليب التوافقية، واتخاذ الإجراءات التي يتيحها التعميم الصادر عن الهيئة، دون المساس بالحق التعليمي للطفل حتى نهاية العام الدراسي، والعمل على إجراء تسوية حسابية، ضمن قدرٍ من المرونة، موجها شكره وتقديره لإدارات المدارس، وأولياء أمور الطلبة، على التزامهم وتقيدهم بقوانين وتعميمات الهيئة الخاصة بسير المنظومة التربوية عموماً.



تجديد

وجدد الحوسني التأكيد على ضرورة الالتزام بهـذا التعميم مع اقتراب العام الدراسي من نهايته، حيث يتهيأ الطلبة في جميع المدارس الخاصة التابعة للهيئة، إلى إجراء امتحانات الفصل الثالث والأخير من العام الدراسي الحالي 2020 – 2021، حيث يكفل هذا التعميم للطلبة ممن تأخر أولياء أمورهم في تسديد الرسوم المدرسية حق أداء امتحاناتهم، كما يكفل للمدرسة حقها في الوصول إلى تسوية مواتية للطرفين، مبينا أن الهيئة أعلنت مؤخراً عن جاهزية مدارسها لإجراء امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وتوجيهات وزارة التربية والتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، لضمان سلامة الطلبة، والكوادر التعليمية، وجميع العاملين في الميدان التربوي خلال فترة الامتحانات.

وحددت هيئة الشارقة للتعليم الخاص عبر تعميم رسمي يحمل رقم (7) لسنة 2021، جرى توزيعه على جميع المدارس التابعة لها، آليات التعامل الواجب اتباعها في حالات التأخر في تسديد الرسوم المدرسية، من خلال التواصل المباشر مع ولي الأمر، ومطالبته بتسديد الرسوم المستحقة في وقتها، مع التشديد على أهمية تجنيب الطلبة لهذه المواقف وتحييدهم من أي مطالبات مالية، وإبداء المرونة مع ولي الأمر، عبر تقديم خيارات للتسديد أو إعادة الجدولة بما يناسب الطرفين ، كما كفل التعميم للمدارس الخاصة المنضوية تحت مظلتها، حقها في الامتناع عن صرف شهادات الانتقال، أو شهادات نهاية العام الدراسي، وكذلك الامتناع عن إعادة تسجيل الطالب للعام الدراسي الثاني، حتى يتم إجراء تسوية مالية تضمن للمدارس حقوقها، دون الإضرار بحق الطالب في إنهاء عامه الدراسي أسوة بأقرانه، حرصاً على تعزيز مكانة البيئة المدرسية الصحية لدى جميع الطلبة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز