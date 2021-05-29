مدارس خاصة تتقدم للحصول على تصريح حفلات تخرّج

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

بادرت مجموعة مدارس خاصة في دبي ‏بتقديم طلبات للحصول على تصريح لإقامة حفلات لتخريج طلبتها من الصفوف ‏الثاني والثالث عشر، وذلك في بداية شهر يونيو المقبل.



وكانت ‏هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي سمحت أخيراً للمدارس الخاصة في دبي بتنظيم حفلات التخرج هذا العام لخريجي الثانوية العامة، شريطة الالتزام بمجموعة من الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الجميع.



ووضعت الهيئة ‏شرطاً يضمن تنفيذ حفلات التخرج من خلال تقديم طلب من إدارة المدرسة لهيئة المعرفة للسماح بإقامة حفلات التخرج، موضحة فيه المكان والعدد وخطتها لتنفيذ الحفل وفقاً للإجراءات والضوابط الصادرة عن حكومة دبي بشأن إقامة حفلات التخرج وبنود تنفيذها التي تبلغ 21 بنداً قبل وخلال حفل التخرج.



من جهته، قالت تامي مورفي، مديرة والرئيسة التنفيذية لأكاديمية جيمس دبي الأمريكية، ورئيسة لجنة التعليم في مجموعة «جيمس للتعليم»: إننا نخطط لإجراء حفل تخرّج في بداية شهر يونيو في قاعة خاصة خارج حرم المدرسة، وقد قدّمنا طلباً لهيئة المعرفة والتنمية البشرية فور سماعنا بالأخبار وننتظر الحصول على الموافقة الآن.



وأكدت التزام المدرسة في حفل التخرج بالإرشادات المقدّمة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية، كي نتمكن من اغتنام هذه الفرصة الثمينة للاحتفال بتخرّج طلاب أكاديمية جيمس دبي الأمريكية وتكريمهم بحضور أولياء أمورهم.





سعادة



كما أوضحت: لدينا 262 طالباً يتخرّجون هذا العام، وهم يشعرون حالياً بسعادة غامرة كونهم سيحضرون حفل تخرجهم بمشاركة أصدقائهم ومعلميهم وأولياء أمورهم. كما سنقوم بالالتزام بما وضعته دائرة المعرفة والتنمية البشرية من بروتوكولات عدة، حيث يتوجب على المدارس اتباعها لضمان سلامة جميع الحاضرين، ونحن ملتزمون بها إلى أقصى حدود لكي يشكل حفل التخرج ذكرى جميلة لمجتمع أكاديمية جيمس دبي الأمريكية بأسره.



بدوره، قال مات تومبكينز، مدير والرئيس التنفيذي لمدرسة جيمس فيرست بوينت – ذا فيلا: نحن سعداء جداً بما أعلنته هيئة المعرفة والتنمية البشرية، كنا قد قمنا مسبقاً بالتخطيط لفعالية افتراضية، ولكن الوضع تغير ونحن بصدد مناقشة إقامة حفل تخرّج مع طلاب Sixth Form لنحتفل بإنجازات طلابنا في الصف الثالث عشر.



وأكد أن سلامة الطلبة على رأس أولوياتنا، ولذلك نرحّب ببروتوكولات وإرشادات حكومة دبي والهيئة.



‏ووفقاً لدليل الإجراءات والضوابط الخاصة بحفلات التخرج الصادر عن حكومة دبي، تم تحديد خمسة ضوابط عامة تنظم ‏حفلات التخرج، ‏حيث يسمح بها لخريجي الثانوية العامة، سواء في الحرم المدرسي أو خارجه في حال وجود طاقة استيعابية ملائمة والالتزام بطاقة الاستيعابية للمكان (4 أمتار مربعة للشخص الواحد)، ‏ووضع إجراءات محددة للسماح بإقامة حفلات التخرج مثال (ملء ‏الطلب عبر بوابة الهيئة للمدارس)، ‏بالإضافة إلى التنسيق التام بين الجهات المعنية وهي هيئة المعرفة ودائرة السياحة في دبي وبلدية دبي، وذلك لاستكمال زيارات الالتزام والرقابة والتأكد من الالتزام التام بالإجراءات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز