«الشارقة للتعليم» يعرف بالإسعافات الأولية للأطفال

المصدر: الشارقة – البيان

واصل مجلس الشارقة للتعليم تقديم فعالياته المخصصة للأطفال والتي تضاف في سبيل دعم توجهاته لتنمية قدرات الأطفال العلمية والمعرفية والتوعية، وذلك في إطار مشاركة مجلس الشارقة للتعليم في مهرجان الشارقة القرائي للطفل والذي ينعقد حالياً في مركز إكسبو الشارقة.



وكان الأطفال وذووهم على موعد مساء أمس مع ورشة في مجال الإسعافات الأولية للأطفال شهدت إقبالاً كبيراً كونها قدمت معلومات وعروضاً حية حول كيفية إسعاف الأطفال في مختلف الحالات الحرجة والتدخل العاجل لحين حضور الإسعاف والنقل إلى المستشفى.



وكثفت الورشة من تدريبات عملية لإسعاف الأطفال عند تعرضهم لحوادث وإصابات وأساليب التعامل معها وبيان أن الإسعافات الأولية تقوم على مبدأ مساعدة الأفراد لحماية أنفسهم وصحتهم ومواجهة المواقف التي تشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين.



وتطرقت الورشة من خلال مبادئها المبسطة إلى كيفية الحفاظ على صحة الأطفال وقدمت معلومات حول بيان المخاطر التي قد يتعرضون لها بجانب تدريبات عملية حول التعامل مع الأطفال المصابين في الحوادث وحالات الإغماء والغرق والحروق والكسور والجروح والتسمم والصدمات الكهربائية وحالات الاختناق وغيرها من الأمور التي قد يتعرضون لها ودور من حولهم سواء من الوالدين أو الأهل أو في المدرسة في التعامل معها.





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كما واصل مجلس الشارقة للتعليم مشاركته الثرية في المهرجان من خلال نجاحه اللافت في تنظيم ورشة في مسرح العرائس والتي لاقت الحضور الكبير بجانب الإشادة من قبل الأطفال الحضور وجمهور المهرجان.



وأكسبت الورشة الحضور شرحاً عن مسرح العرائس كونه فناً أدائياً يمزج بين عدد من الفنون مثل التأليف والتصميم والتشكيل والتحريك بجانب الإخراج ووضع المؤثرات بما يتوافق مع حركة تلك الدمى على المسرح.



بدوره أشار محمد أحمد الملا الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم إلى أهمية الورش المقدمة من قبل المجلس في مهرجان الطفل القرائي بالشارقة والتي تتواكب مع فعالياته المتنوعة وما يقدمه للأطفال والأسر في جو يدعو إلى تثقيف الطفل بمختلف المهارات اللازمة، فضلاً عن المعرفة واكتساب المهارات المتجددة.

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