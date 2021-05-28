إدارات مدرسية تحصر المشاكل التقنية في الاختبارات التجريبية

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

بدأت إدارات مدارس حكومية، في حصر المشاكل التقنية التي واجهت الطلبة خلال الاختبارات التجريبية التي خضع لها الطلاب في الفترة من 23 إلى 27 من مايو الجاري، وذلك من خلال استبيان وزعته إدارات المدارس على أولياء أمور الطلبة.

وتلقي أولياء الأمور رسالة تفيد بأنه في حال صادف الطالب أي مشكلة في الاختبارات التجريبية، لا بد من تحديدها عبر رابط محدد في الرسالة، ليتسنى لإدارة المدرسة حصر هذه المشاكل ومعالجتها، قبل موعد الاختبار النهائي.

وأدى طلبة الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، الاختبارات التجريبية، حيث أكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أهمية الاختبارات التجريبية، في ضمان جاهزية الطلبة للامتحانات النهائية، والتغلب على أي عوائق تقنية قد تطرأ. وتعقد امتحانات نهاية العام الدراسي 2020 - 2021، لطلبة الصفوف من الرابع حتى الثاني عشر، خلال الفترة من 8 يونيو المقبل، إلى 17 من الشهر ذاته.

كما سيتم عقد امتحانات تعويضية خلال الفترة من 20 إلى 24 يونيو المقبل، لمن لم يتمكن من تأدية الامتحانات لخلل تقني، أو بسبب غياب مبرر، وبالنسبة لطلبة الصفوف من الأول حتى الثالث، فتقرر إعفاؤهم من الامتحانات الختامية، وسيتم تقييمهم وفقاً لأدائهم في التقييم التكويني من قبل المعلم.

ومن جهة أخرى، دعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، إدارات المدارس إلى توزيع استبيان على ذوي الطلبة، لقياس مدى رضاهم عن الخدمات المختلفة التي تقدمها المدارس ضمن نطاقاتها، لتحسين جودة الحياة، مستهدفة أولياء أمور الطلبة، من مرحلة رياض الأطفال حتى الحلقة الثالثة.

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