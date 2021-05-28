شراكة بين مدارس الأهلية الخيرية و«أمريكية الشارقة»

المصدر: الشارقة- البيان

وقّعت الجامعة الأمريكية في الشارقة، مؤخراً، مذكرة تفاهم مع المدارس الأهلية الخيرية، ضمن برنامج شراكة، وهو واحد من مبادرات الجامعة للمشاركة المجتمعية، التي تهدف إلى تعزيز التعاون بينها وبين مجموعة مختارة من المدارس.

وتهدف الاتفاقية، إلى تعزيز التعاون بين الجامعة الأمريكية في الشارقة، ومدارس الأهلية الخيرية، من خلال استقطاب الطلبة المتميزين من خلفيات اجتماعية وثقافية واقتصادية متنوعة في الجامعة.

وستقدم الجامعة الأمريكية في الشارقة، منحاً دراسية جزئية للطلبة المستحقين، الذين رشحتهم المدرسة، وستقدم الدعم للأنشطة البحثية والثقافية والاجتماعية والرياضية التي تنظمها المدرسة. كما ستتاح الفرصة لطلبة المدرسة، للمشاركة بالأنشطة الجامعية السنوية.

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