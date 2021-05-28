جامعة الإمارات تشارك في «منتدى كلارفييت الافتراضي للابتكار»

المصدر: العين - البيان

شاركت جامعة الإمارات العربية المتحدة في «منتدى كلارفييت للابتكار» الذي عقد افتراضياً يومي 25 و26 مايو الجاري.



مثل الجامعة في المنتدى الدكتور أحمد علي مراد النائب المشارك للبحث العلمي بالجامعة واستعرض في جلسة تطوير برامج بحثية مركزة بمشاركة الدكتور عامر الهنائي نائب مدير جامعة السلطان قابوس للدراسات العليا والبحث العلمي.. تجربة جامعة الإمارات بوصفها جامعة بحثية تضم برامج تمويل بحثية مختلفة.



وتحدث عن العلاقة بين الصناعة والجامعات الأكاديمية والمؤسسات الحكومية من خلال فهم الاحتياجات المختلفة لكل قطاع وكيفية بناء منظومة بحثية تكاملية تساهم في إيجاد حلول علمية لتحديات الحكومات وقطاع الصناعة وأكد ضرورة تطوير الأولوية البحثية وردم الهوة ما بين الصناعة والجامعة الأكاديمية.



وأوضح النائب المشارك للبحث العلمي بالجامعة أن القطاع الخاص لديه إلمام تام بالتحديات الحقيقية وهو في حاجة ضرورية لإيجاد الحلول لهذه التحديات مشيراً إلى أن الجامعات والمراكز البحثية تعد من أنسب الجهات المؤهلة للمشاركة في إيجاد الحلول المبنية على بيانات من خلال البحث العلمي ما يتطلب العمل على إيجاد نقاط تواصل ما بين الجامعات والمعاهد العلمية وقطاع الصناعة.



وقال إن المرحلة المقبلة تتطلب منا فهماً أعمق للتحديات من خلال جلسات العصف الذهني والتواصل الديناميكي الفعال ما بين الباحثين في الجامعات والخبراء والمختصين من قطاع الصناعة.



وتناول تجربة جامعة الإمارات العربية المتحدة في بناء وتطوير برامج بحثية وقال إن الجامعة قامت بمراجعة الأولويات البحثية لتوائم الاستراتيجية الوطنية للابتكار عبر التركيز على مبادئ الثورة الصناعية الرابعة من خلال مشروع «ديستريكت 4.0» الذي ينصب على التكنولوجيا.. وعززت جهودها من خلال التركيز على البحث العلمي ذي الصلة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة إلى جانب دعم البنية التحتية من خلال توفير المختبرات العلمية التي تضم أفضل الأجهزة العلمية وتساعد الباحثين على إجراء البحث العلمي بكل سلاسة.



وأشار إلى أنه تم تعزيز البحث العلمي في الجامعة من خلال إنشاء مراكز بحثية ذات علاقة بالاستراتيجية الوطنية للابتكار ومن بينها مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية، والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، والمركز الوطني للمياه والطاقة، ومركز زايد بن سلطان للعلوم الصحية، ومركز الإمارات لبحوث التنقل، ومركز جامعة الإمارات للسياسة العامة والقيادة، ومركز تحليل البيانات الضخمة ومركز فاطمة بنت مبارك لبحوث الأمومة والطفولة.. موضحاً أنه في جائحة كوفيد 19 تبنت جامعة الإمارات برنامج تمويل بحثياً لدعم المشروعات البحثية المتصلة بكوفيد 19 وقال إنه تم تمويل 5 مشاريع بحثية رئيسة سعياً إلى زيادة السمعة العالمية من خلال البحوث العلمية التي تناقش تحديات المجتمعات.

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