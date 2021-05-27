مبادرات لتنمية مهارات الطلبة إلكترونياً

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

أطلقت التربوية موزة عبيد سالم، وهي اختصاصية مختبرات علمية، فعاليات متنوعة لتنمية مهارات الطلبة، وذلك ضمن مبادرة الرائد الإلكترونية، التي تهدف إلى تنمية قدرات الطلبة في التعامل مع التقنيات الحديثة، كما تدعم ثقتهم بأنفسهم، إضافة إلى إطلاق قناة «إثراء»، التي تتضمن باقة من البرامج الطلابية الجاذبة، وتأليفها كتاب «تحديات العصر الرقمي»، والذي تسلط الضوء من خلاله على أهداف التعليم الرقمي وخصائصه وأهدافه، والتحديات التي تواجه هذا النوع من التعليم، وسبل التغلب عليها.

وقالت موزة إن مبادرة الرائد الإلكترونية، تتضمن العديد من الفعاليات، ودورات تدريبية متخصصة في البرامج والتطبيقات المتنوعة والواقع الافتراضي، مشيرة إلى أنها أطلقت مبادرة «صون» لنشر الوعي البيئي، من خلال إعادة التدوير، وتعزيز القيم السلوكية التي تتعامل مع شتى الكائنات الحية في المنزل، كما عملت على تبسيط المفاهيم والحقائق العلمية بعروض مرئية، وربط المتعلم بمختبر العلوم عبر التعلم عن بُعد، وتقوية مهارات الطلاب ومعلوماتهم العلمية، في إطار مشوق وجاذب، إضافة إلى جعل الفصول الدراسية أكثر جاذبية من خلال تطبيقات الواقع.

وشاركت موزة في العديد من الدورات التدريبية، لتحصل على شهادات عالمية، ومنها «النيبوش» العالمية، والخاصة بالأمن والسلامة من مخاطر بيئة العمل، إضافة إلى شهادة أخرى، تتعلق بمجال الذكاء الاصطناعي، ومهارات البحث العلمي، وشهادات تتعلق بإدارة الأزمات والكوارث.

وأشارت إلى أنه من الضروري تفعيل المختبرات العلمية في المدارس، كونها بيئة تفاعلية لتشجيع الطلبة في المدارس على الابتكار، ونشر ثقافة الإبداع، والتعرف إلى كل ما هو جديد ومبتكر في عالم التكنولوجيا والتقنيات العلمية الحديثة. ومن الجميل أيضاً، أن تحفل تلك المختبرات متابعة بجلسات عصف ذهني مستمرة، وورش عمل ابتكارية وعلمية، من أجل دعم الأفكار الإبداعية وتحويلها إلى واقع ملموس.

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