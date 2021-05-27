تعاون بين جامعة الإمارات و«إيرو فارمس» الأمريكية

المصدر: العين ــ البيان

عزّزت جامعة الإمارات العربية المتحدة من شراكاتها الاستراتيجية في إطار خدمة المجتمع البحثي والأكاديمي وجهود تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة، بتوقيع مذكرة تفاهم بين كلية الأغذية والزراعة وشركة «إيروفارمس»، والتي تُعدّ من الشركات الرائدة عالمياً في مجال «الزراعة العمودية ـ ‏ الرأسية»، بما تشكله هذه التقنية الزراعية الحديثة كأحد الأنظمة الرئيسة المُعزّزة لتحقيق الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي، وهي إحدى أهم حلول إنتاج الغذاء في العالم.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجالات وأنشطة البحث العلمي المشتركة، والتكنولوجيا والتقنيات الزراعية الحديثة، والبرامج التعليمية والأكاديمية القصيرة المدى، وتنظيم العديد من الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية وورش العمل المتخصصة والمتنوعة، والمشاركة في الندوات والاجتماعات الأكاديمية التي تنظّمها الجامعة، وأيضاً تبادل المواد الأكاديمية.

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