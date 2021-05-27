شراكة استراتيجية بين جامعة الشارقة ووزارة التعليم العالي في الكويت

المصدر: الشارقة- البيان

وقّعت جامعة الشارقة، مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم العالي في دولة الكويت، بهدف تعزيز التعاون المشترك بينهما، وتكوين شراكة استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى وضع أطر للتعاون، وفق نظام مؤسسي متقدم وفاعل.

جاء ذلك في مقر الجامعة، بحضور السفير ذياب فلاح الرشيدي قنصل عام دولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية، والأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة. وقّع المذكرة عن الوزارة، الأستاذ الدكتور عبد الله عبد الرحمن الكندري مستشار ورئيس المكتب الثقافي بالقنصلية العامة لدولة الكويت في دبي، وعن جامعة الشارقة، الأستاذ الدكتور شريف محمد صدقي نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية.

وتنص بنود المذكرة على اقتراح وتنفيذ مجموعة من البرامج الثقافية والتوعوية لطلبة الكويت الدارسين بالجامعة، والاتفاق على تحديد عدد من المقاعد الدراسية للطلبة المبتعثين من دولة الكويت في تخصصي الطب البشري وطب جراحة الفم والأسنان، وذلك وفقاً لشروط القبول التي تحددها الجامعة.

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