تعاون بين مركز بحوث التشفير في أبوظبي وجامعات عالمية

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع الأبحاث التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، أمس عن توقيع شراكات بين مركز بحوث التشفير التابع له مع العديد من الجامعات العالمية بهدف تحقيق اكتشافات في مجال علم التشفير.

ووقع مركز بحوث التشفير الشراكات مع جامعة رور في بوخوم - ألمانيا، وجامعة رادبود - هولندا، وجامعة خليفة - الإمارات، وجامعة ميلانو - إيطاليا، وجامعة البوليتكنيك في تورينو - إيطاليا، وجامعة سانتا كاتارينا الفيدرالية - البرازيل. وأعلن المركز في وقت سابق من هذا العام عن دخوله في شراكة مع جامعة ييل - الولايات المتحدة الأمريكية. وشارك مركز بحوث التشفير أيضاً في تأليف كتاب عن طريق الناشر الأكاديمي سبرينغر ببليشنغ عن معماريات الأجهزة لمخططات ما بعد التوقيع الرقمي مع جامعة نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية.

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