270 خريجة في برنامج «التأهيل لسوق العمل»

المصدر: دبي- البيان

احتفلت جامعة الوصل وكليات التقنية العليا «افتراضياً»، بتخريج 270 خريجة من برنامج «الإنجاز للتأهيل لسوق العمل»، والذي أقيم برعاية معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، رئيس مجمع كليات التقنية العليا، وتمثل الخريجات دفعتي عامي 2020 ـ 2021.

وفي كلمته، عبر معالي جمعة الماجد رئيس مجلس أمناء جامعة الوصل، عن سعادته بالاحتفال بتخريج الدفعتين الخامسة والسادسة من طالبات البرنامج، مؤكداً على تقديم البرنامج كل الدعم للمرأة الإماراتية، بغرض تمكينها من دخول سوق العمل، الذي يحتاج إلى الكفاءات الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص.

من جانبه، قال الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن مدير جامعة الوصل، إن الاحتفال بتخريج كوكبة من طالبات برنامج «إنجاز»، في الدفعتين الخامسة والسادسة، هو ثمرة تعاون بين جامعة الوصل وكليات التقنية العليا، والذي بدأ منذ إعلان البرنامج في عام 2013، بهدف تأهيل الطالبات المواطنات لأخذ أدوارهن في سوق العمل، والمشاركة في نهضة وبناء دولة الإمارات.

وأضاف أن عدد المتخرجات في هذا الحفل، 270 متخرجة في فرعي البرنامج بدبي والفجيرة، وبلغ إجمالي عدد المتخرجات في البرنامج منذ نشأته 1469 متخرجة، تم توظيف 353 منهن في أكثر من 149 مؤسسة حكومية وخاصة، كما استفادت 10 طالبات من المتخرجات من منحة معالي جمعة الماجد المالية، بقيمة 2000 درهم شهرياً لكل طالبة تستكمل دراستها في كليات التقنية العليا، ويدرس حالياً في البرنامج 272 طالبة في البرنامج بفرعيه دبي والفجيرة.

من جانبه، عبّر الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من طالبات برنامج «الإنجاز للتأهيل لسوق العمل»، مشيراً إلى أن البرنامج يعكس الشراكة الفاعلة بين كليات التقنية العليا وجامعة الوصل، والتي بدأت منذ ثمانية أعوام، بهدف تمكين فتيات الإمارات بالمهارات الأساسية المطلوبة لسوق العمل.

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