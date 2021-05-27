تطبيق «المنظومة الذكية» في مدرسة جبل حفيت العام الدراسي المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن خططها لتطبيق النسخة التجريبية من منظومة المدرسة الذكية مطلع العام الدراسي المقبل في مدرسة جبل حفيت في العين – إحدى مدارس الشراكات التعليمية في إمارة أبوظبي، وذلك ضمن الجهود المستمرة للدائرة لإرساء بيئة تعليم أكثر سلامة وأماناً في المدارس تسهم في رفع جودة المخرجاتa التعليمية الشاملة للطلبة.

وتهدف الدائرة من خلال تطبيق هذه المنظومة إلى رفع جاهزية مدارس الشراكات التعليمية للتعامل بشكل استباقي مع حالات التنمر المحتملة، السلوكيات السلبية، المخاطر الصحية المحتملة، وحالات عدم الامتثال للتدابير الوقاية من فيروس «كوفيد 19»، حيث تعتمد المنظومة على مجموعة متكاملة من البرامج والأنظمة المترابطة التي تستخدم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الذكية التي توصلت إليها شركة «سينس تايم» الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تتضمن خصائص رصد الحركة والتعرّف على الوجه والحالة النفسية للطلبة عبر تحليل تعابير الوجه وإدارة حركة الأفراد والحشود وتطبيقات الواقع المعزز.

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