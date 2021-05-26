21 إجراء قبل وبعد احتفال التخرُّج لضمان أعلى معايير السلامة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

سمحت ‏هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي للمدارس الخاصة في دبي بتنظيم حفلات التخرج هذا العام لخريجي الثانوية العامة، شريطة الالتزام بمجموعة من الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الجميع.

وأكدت الهيئة، عبر موقعها الالكتروني، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة التي اعتمدتها حكومة دبي بهذا الخصوص، حتى تتمكن المدارس من عقد حفل تخرج مميز لطلبتها يضمن سلامة الجميع، علماً أنه بالإمكان تنظيمه في حرم المدرسة أو في مكان آخر خارج المدرسة، وذلك بعدما كانت منعت حفلات التخرج كافة.

‏وحدد دليل الإجراءات والضوابط الخاصة بحفلات التخرج الصادر عن حكومة دبي 5 ضوابط عامة تنظم ‏حفلات التخرج، ‏حيث يسمح بها لخريجي الثانوية العامة سواء في الحرم المدرسي أو خارجه في حال وجود طاقة استيعابية ملائمة والالتزام بطاقة الاستيعابية للمكان (4 أمتار مربعة للشخص الواحد)، ‏ووضع إجراءات محددة للسماح بإقامة حفلات التخرج مثال (ملء ‏الطلب عبر بوابة الهيئة للمدارس)، ‏إضافة إلى التنسيق التام بين الجهات المعنية وهي هيئة المعرفة ودائرة السياحة في دبي وبلدية دبي، وذلك لاستكمال زيارات الالتزام والرقابة والتأكد من الالتزام التام بالإجراءات.

‏ووفقاً للإجراءات والضوابط الخاصة بحفلات التخرج التي حددتها حكومة دبي، ‏حددت 10 ضوابط قبل حفل التخرج، وهي: يقع على عاتق المدرسة مسؤولية التأكد من الالتزام بكل الإجراءات الاحترافية المعتمدة، سواء كانت داخل حرم المدرسة أم خارجه، ‏مع تسجيل أسماء الحضور والطلبة، إضافة إلى اثنين من أفراد الأسرة، وسيتم إعفاء الخريجين والضيوف والطاقم الأكاديمي من فحص PCR في حال استكمال جميع تطعيمات.

و‏في حال عدم استكمال التطعيم لأي سبب يجب إبراز فحص PCR ‏بالنتيجة السلبية لا يتجاوز 48 ساعة، ‏وفي حال عدم إبراز نتيجة فحص سلبية في يوم التخرج لن يتم إدخالهم إلى موقع الحدث.

كما يجب أن يتم تسلُّم جميع الأغراض المتعلقة بحفل التخرج قبل موعده، ‏ويجب أن يكون لدى المدرسة خطة واضحة لإدارة الحشود في مكان الحفل، كما يجب وضع خطة إدارة الحشود عند ‏المداخل والمخارج تجنباً للزحام.

‏وفي حال عدم وجود ‏طاقة استيعابية كافية للمكان يُنصح بتطبيق النموذج الهجين وإتاحة الفرصة للضيوف لمتابعة الحفل عبر الإنترنت من خلال التطبيقات المتاحة، وينبغي على المدرسة قبل تنظيم حفل التخرج التأكد من توقيع الضيوف على تعهد يفيد بأنهم لا يعانون أعراضاً مرضية ويؤكد التزامهم بالإجراءات الاحترازية.

‏وحددت الإجراءات 11 بنداً أثناء حفل التخرج، إذ ‏يجب على الخريجين ارتداء زي التخرج بالكامل قبل الدخول إلى موقع الحفل، وعدم توفير أي موقع أو منطقة قبل دخول القاعة للتجهيز والإعدادات، وذلك تجنباً لحصول أي تجمعات، ‏وإبراز شهادة التطعيم أو نتيجة فحص سلبية مدتها لا تتجاوز 48 ساعة عند المدخل، والتأكد من ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي والتقيد بطاقة الاستيعابية للمكان، ويُنصح بتسليم أو وضع الشهادات على الكراسي والاكتفاء بالتصوير مع الكادر المدرسي على المسرح مع الالتزام بالتباعد الجسدي.

ويجب أن يجلس الخريجون على الكراسي المخصصة لهم مع عدم تبادلها، ولا يسمح بالاختلاط والتجمع داخل وخارج القاعة، ولا يسمح بالمصافحة أو أي شكل من أشكال التواصل الجسدي.

ولا يُسمح للضيوف والأهالي بدخول المنطقة الخاصة بالخريجين أثناء الحفل، كما أنه يمنع تقديم الطعام، ويجب ألَّا تزيد ‏مدة الحفلة عن 90 دقيقة.

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