" الإمارات للتعليم المدرسي" تقلص دروس الفصل الدراسي الثالث

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

دعت ‏مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي مديري المدارس لتقليص عدد من دروس الفصل الدراسي الثالث وفق رؤية تراعي البناء المعرفي للطلبة في مراحلهم التعليمية المقبلة، وذلك لتخفيف الأعباء على الطالب والمعلم ومساعدتهم في إنهاء المقررات 3 يونيو المقبل، استعدادا لانطلاق الامتحانات في 8 من الشهر ذاته للفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الجاري.

وردا على سؤال "البيان" حول سعي المؤسسة في تخفيف الأعباء على الطالب والمعلم وتقليص المقرر الفصل الدراسي الثالث، أكدت المؤسسة حرصها على توفير بيئة تعليمية تراعي بمرتكزاتها كافة أطراف العملية التعليمية سواء لجهة المحتوى الدراسي ومدة الفصل الدراسي كذلك.

وشددت المؤسسة على حرصها ومراعتها لأهمية ترسيخ النواتج التربوية المتوقعة لكل فصل دراسي في أذهان الطلبة وذلك بالتعاون التام مع المعلمين، كما تأخذ بالحسبان أهمية التراكم المعرفي للطلبة وتأثيره على المراحل الدراسية اللاحقة، وتعكف المؤسسة بشكل دائم على دراسة أي تحديات قد تحول دون تمكن الطلبة من الوصول للنواتج المطلوبة لأخذ إجراء حيال ذلك إن لزم الأمر، وعلى ضوء ذلك ووفقا للحالة الراهنة وبناء على ما تقتضيه مصلحة الطلبة قامت المؤسسة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بتخفيف مقررات الفصل الدراسي الثالث بما يتماشى مع المعطيات الواردة من الميدان التربوي ووفق رؤية تراعي البناء المعرفي للطلبة في مراحلهم التعليمية المقبلة.

وكانت إدارات مدارس حكومية وجهت معلميها بضرورة الانتهاء من المناهج الدراسية في موعد أقصاه الثالث من يونيو المقبل، لافتة إلى الانتهاء من الامتحانات التكوينية وتجهيز درجاتها للرصد عندما يتم فتح نظام الدرجات في «المنهل».

كما دعت المدارس المعلمين إلى الاستعداد لعمل مراجعات للمقررات الدراسية المطلوبة في امتحان نهاية العام الدراسي لطلبة صفوف النقل، وذلك خلال الأسبوع الذي يسبق فترة الاختبارات. أما طلبة الاثني عشر، فسيتم تنظيم مراجعات للدروس خلال فترة الامتحانات ولمدة ساعة يومياً، من السابعة والنصف لغاية الثامنة والنصف صباحاً قبل الامتحانات، لمساعدة الطلبة على الاستعداد بشكل جيد للإجابة على الأسئلة، مشيرة إلى أن الدوام خلال تلك الفترة سيكون حضورياً في المدارس من الساعة السابعة والنصف لغاية الواحدة ظهراً.

وأوضح دليل استعداد المدرسة الإماراتية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الجاري، الذي أصدرته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي «تعليم»، أن امتحانات مواد المجموعة (أ) النظرية للصفوف من الرابع إلى الثاني عشر، تنطلق في الثامن من يونيو المقبل، وتُسلم المهام والمشاريع لمواد المجموعة (ب) العملية خلال الفترة من 30 مايو الجاري حتى الثالث من يونيو المقبل، علماً أن طلبة الصف الثاني عشر سوف يؤدون امتحاناتهم في المدارس، فيما سيؤدي طلبة الصفوف من الرابع حتى الحادي عشر امتحاناتهم «عن بُعد».

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